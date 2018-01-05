Брестчанин разбил свой «Бентли» ради страховки 3 5.01.2018, 19:31

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У жителя Бреста также нашли стреляющую ручку Джеймса Бонда.

Экспертиза признала кустарное изобретение огнестрельным оружием.

Фигурантом нескольких уголовных дел стал молодой предприниматель. К делам о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки добавилось еще одно - о незаконном хранении огнестрельного оружия. А всему виной... стреляющая ручка, как у Джеймса Бонда, передает kp.by.

Ее нашли во время обыска дома. Была назначена баллистическая экспертиза.

- Согласно заключению эксперта, приспособление изготовлено самодельным способом с использованием заводского оборудования, пригодно для стрельбы патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм и является ручным однозарядным гладкоствольным огнестрельным оружием, - комментирует Татьяна Сивицкая, официальный представитель Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области.

В 2013 - 2015 годах брестчанин убедил знакомых передать через него взятки - 40 тысяч долларов и 317 млн. неденоминированных рублей. Все деньги он присвоил. Зато у него появился «Бентли».

А позже он заявил, что его авто повредили, и получил 492 млн. рублей страховки. Как выяснилось, машину он разбил сам.