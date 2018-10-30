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Минские школьники записали на видео, как их загоняют в БРСМ

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  • 30.10.2018, 20:14
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Школьники дискутировали с учительницей и отказывались вступать в ряды «лукомольцев».

В редакцию «Радыё Свабода» попало видео, снятое одним из учеников минской школы из-под парты.

На видео отчетливо слышно, как детям угрожают и заставляют вступать в БРСМ, так как «администрации школы нужна стопроцентная статистика, а иначе может быть отчисление из класса».

Имена детей и номер школы на просьбе авторов видео стерты ради безопасности детей.


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