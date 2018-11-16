Сингапурское унижение Путина 17 Alex Noyt, enigma.ua

16.11.2018, 8:36

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Такие сигналы в мировой политике говорят сами за себя.

13 ноября 2018 должна была состоятся встреча Путина и премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна перед 13-м Восточноазиатским саммитом АСЕАН, который в этом году принимает Сингапур.

Но очередная выходка кремлевского правителя привела к тому, что премьер Сингапура отменил встречу. Путин, в своей излюбленной хамской манере, решил опоздать на встречу, чтобы в соответствии с гебисткими учебниками поставить себя в доминрующую позицию, заставляя других участников подсознательно испытывать дискомфорт. Так он делал уже неоднократно, и многие лидеры ведущих держав спускали ему такое с рук. Однако не в этот раз. Когда опоздание карлика затянулось на час, премьер города-государства, одного из ведущих финансовых центров мира, просто плюнул на все это, и послал Путина подальше, отменив встречу. Только с большим трудом россиянам удалось договорится о переносе встречи в усеченном формате с 13 на 14 ноября. Говорящая голова московского диктатора, мучительно подбирая слова, пытался объяснить хамское поведение шефа.

"Путин прибыл в Сингапур с задержкой, в Москве продолжались важные встречи, поэтому и произошла задержка", - по его словам, в связи с этим "немного трансформировалась программа". "Мы надеемся, что часть переговоров с премьер-министром, которая должна была сегодня состояться с подписанием документов, с заявлениями для прессы, или, может быть, в несколько усеченном варианте, состоится завтра", - эту информацию вынуждены подтвердить даже пропагандисты Кремля из RT.

Но на этом унижения Путина не закончились, с утра 14 ноября взбешенные сингапурцы публично унизили Путина перед СМИ со всего мира - заставив его пройти через рамку металлодетектора. Как пишет DW в тот момент, когда Путин неторопливо дефилировал мимо рамки металлодетектора на пленарное заседание, сотрудники сингапурской службы безопасности завернули питерского гопника, заставив его идти через рамку, которая к тому же зазвенела! Стоит сказать, что это беспрецедентный случай, даже для самого захудалого премьер-министра обычной страны организовывается бездосмотровый проход. Если, конечно, принимающая сторона следует и букве и духу протокола встречи уважая гостя.

Однако для кремлевского карлика все только начиналось. Уехав после заседания в отель Shangri-La, где должны были состоятся двусторонние встречи с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии, азиаты продолжили возить правителя РФ «лицом в грязи». Сначала президент Южной Кореи заставил ждать Путина, опоздав больше, чем на пять минут.

Кто то скажет - пять минут, что тут такого - обычная задержка. НО! Как всегда есть одно но - Путина заставили ждать после того, как он под прицелом десятков фотокамер зашел в переговорную комнату!

Была бы это просто техническая накладка - протокольная служба в Азии просто не позволила бы такого публичного неуважения к уважаемому гостю. Когда на глазах у всех лидер теряет лицо, покорно ожидая как младший старшего в переговорной комнате, а не где-нибудь в соседнем помещении, не перед СМИ. Мало того, когда президент Южной Кори соизволил появится, он, с традиционной азиатской улыбочкой еще раз извозил Путина в грязи перед журналистами, заявив ему: "Хочу поблагодарить вас за уделенное вами внимание, вашу поддержку! Мы (вместе) смогли создать большое мирное течение на Корейском полуострове начиная с пхёнчханских Олимпийских игр!" Тех самых Олимпийских игр, на которые корейцы не пустили российскую сборную, Карл!

Ну а дальше, славную традицию унижать Путина продолжил премьер-министр Японии - он тоже заставил ждать себя всю российскую делегацию, включая Путина, так же опоздав на встречу.

Кроме того, азиаты похоже задались целью четко указать московитам их место в мире, российскую делегацию не третировал только ленивый, чего стоят всего пару показательных моментов - личного помощника Путина Юрия Ушакова, сингапурская спецслужба обыскивала прямо в автобусе, в тот момент, когда по расписанию чиновник должен был встречать Путина у трапа самолета. А перед встречей с президентом Сингапура Халимой Якоб, пресс-секретаря Путина и министра иностранных дел Лаврова, просто задвинули в угол, не пустив в переговорную комнату.

В общем, итоги поездки в Азию для Путина совсем не утешительные: мало того, что никаких серьезных договоренностей не добился, так унизили все, кому не лень, и самое важно сделав это публично. А такие сигналы в мировой политике говорят сами за себя. Хотелось бы, чтобы такое правильное поведение взяла за образец и старая добрая Европа, потому как заигрывание с диктаторами никогда хорошо не кончались.

Alex Noyt, enigma.ua