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Сирия останется без российских С-300

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  • 11.05.2018, 20:02
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Фото: А. В. Карпенко

РФ отказалась поставлять в Сирию зенитные ракетные комплексы.

Переговоры о поставках в Сирию российских зенитных ракетных комплексов С-300 не ведутся. Об этом газете «Известия» рассказал помощник президента России по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

«Пока ни о каких поставках современных новых систем противовоздушной обороны речи не идет. У сирийских вооруженных сил есть все, что надо», — заявил он.

Ранее 11 мая стало известно, что израильская авиация в ходе налета на позиции иранских сил на территории Сирии атаковала комплексы противовоздушной обороны «Бук-М1-2», С-200 и С-75. Помимо этого, ракетному обстрелу подвергся «Панцирь-С1» сирийской армии, что было запечатлено на видео.

25 апреля посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил, что российские системы противовоздушной обороны С-300 были поставлены Дамаску «месяц назад и уже работают». Позже военно-дипломатический источник сообщил агентству «Интерфакс», что Москва в означенный период не поставляла такое вооружение сирийским властям. «Российской зенитной ракетной системы С-300 у сирийских правительственных войск нет», — сказал он.

23 апреля источники в военно-дипломатических кругах сообщали, что вопрос о передаче сирийской армии ЗРК С-300 «Фаворит» практически решен. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что после ракетного удара США, Франции и Великобритании по Сирии 14 апреля у Москвы больше нет «моральных обязательств», не позволяющих поставлять подобное вооружение Дамаску.


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