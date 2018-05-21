ИП из Бреста: Мы еле выживаем, выручка уходит на налог и аренду 21.05.2018, 13:46

Как сейчас выживает «Варшавский» рынок в Бресте.

Рынок «Варшавский» был построен в 2007 году как замена бывшему вещевому рынку «Восток-Тришин». Тот в свое время ликвидировали, отдав площадь под застройку. Еще на открытии Варшавского руководство Бреста говорило о том, что это будет главное торговое место города, пишет «Вечерний Брест». Но со временем рынок не только не стал местом притяжения людей, но и значительно опустел. Почему пришел в упадок один из самых больших рынков города, чем он сейчас живет и есть ли шанс на его возрождение?

«Закройте блошиные рынки»

Суббота, 3 часа дня. Ворота Варшавского рынка открыты, говоря о том, что он еще работает. Это подтверждает и табличка с указанием рабочего графика: с 8.00 до 17.00. Но, прохаживаясь по торговым рядам, журналисты ловят себя на мысли, что идут по вымершему городу: большинство павильонов закрыты, а количество покупателей можно пересчитать по пальцам одной руки. Как рассказала предприниматель Галина, наиболее активная торговля здесь идет в районе 11 часов утра. А к 15.00 многие продавцы уже покидают ряды. Интересуются у собеседницы, много ли вообще здесь бывает покупателей?

- Ну так... Приходят на выходных. Но мы еле выживаем. Выручка уходит на налог и на аренду. Себе практически ничего не остается. Уже думаю закрывать свой павильон и вообще уходить из торговли.

Галина торгует на этом месте с десяток лет. Говорит, что очень сильно рынок «подкосил» указ № 222. Он предусматривает необходимость иметь на все реализуемые товары документы, подтверждающие их приобретение. Напомним, что в свое время «ипэшники» очень резко восприняли этот указ и устраивали забастовку.

- Тогда многие работники ушли с рынка: кто завершил работу в торговле, кто-то просто на пенсию.

- А почему же вы не меняете место?

- Это хороший рынок. Вы посмотрите, здесь аккуратная плитка, есть навесы. Ни ям тебе, ни луж, простор между торговыми рядами... Мы все надеемся, что здесь ситуация изменится. Нам все говорят, что скоро закроют блошиные рынки - те, что за ЦУМом и на «Юбилейке» (рынок за магазином «Алми» на «Востоке». - Прим.). Вот если они закроются и люди придут сюда торговать - это было бы хорошо.

- А что еще может улучшить ситуацию, кроме как закрытие «блошиных рынков»?

- Транспорт. Например, возле рынка «Лагуна» пролегают маршруты многих автобусов и маршруток. А что ходит сюда? Из маршруток только одна - № 7. А из автобусов более-менее регулярно заезжает № 12, курсирующий раз в полчаса и реже. Еще можно добраться автобусом № 43. Но у него всего несколько рейсов в день и только в будни. Разве с таким трансфером люди будут ездить на Варшавский?

«Варшавский - самый лучший рынок в городе»

Предприниматель Наталья (имя по просьбе героини изменено) работает на Варшавском рынке со дня его открытия. Говорит, что торговый объект умирал постепенно.

- Как только рынок открылся, порядка 60 % от всего числа павильонов были заполнены и еще 30 % - ожидало предпринимателей. Но не дождались. Потихоньку ситуация начала ухудшаться. Изначально аренда здесь была такая, как и в центре. А район в то время был пустой, на отшибе. Предприниматели начали перебираться в центр, где коэффициент проходимости все же выше.

Прогуливаясь по рынку, журналисты хотели узнать мнение покупателей. Но найти их оказалось нелегко. Подойти к попавшейся на глаза женщине, которая выбирала себе брюки, журналисты не решились, боясь спугнуть и так немногочисленный «улов» продавцов. Как говорит Наталья, она уже наработала свою базу покупателей. Так сейчас работают все предприниматели на Варшавском рынке: ждут своих постоянных клиентов. Несмотря на нелегкую ситуацию, Наталья планирует продолжать торговать на этом месте:

- Условия здесь для работы шикарные: хорошие павильоны, широкие ряды, низкий тариф на аренду... Для торговцев колясками это вообще замечательное место. Нигде они не расположат свой товар так, как здесь. Варшавский - единственный рынок в городе, построенный по нормам и стандартам с оборудованным подъездом для МЧС и скорой. Пришло бы еще сюда 30 предпринимателей - и мы работали бы успешней. Рынок наш красивый и хороший - лучший в городе. И очень хочется, чтобы он продолжал существовать.

«В марте вышли - а рынок пустой»

Пока на Варшавском рынке между рядов гуляет ветер, на рынке «Лагуна» идет бойкая торговля. Добралась туда в тот же субботний день. На часах было 16.30. Несмотря на столь поздний час для торговли, большинство павильонов и палаток работали и между рядами то и дело сновали люди. Продавец головных уборов Валентина когда-то работала и на Варшавском рынке:

- Там в 2007 году я открыла еще одну точку. Но неудобно было ездить в тот район, и я там закрыла свое дело. Знаю, что на Варшавском за аренду места платят копейки, здесь оно мне обходится значительно дороже. Но зато близко добираться домой: живу через дорогу.

А вот Елена (имя героини по просьбе изменено) работает на рынке «Лагуна» лишь последние два года. А до этого много лет торговала на Варшавском рынке. Подтвердила слова своей бывшей коллеги, отметив, что рынок окончательно уничтожил указ № 222.

- Мы сидели без работы 3 месяца. В марте вышли - а рынок пустой. Все разошлись куда-то. Там такой элегантный рынок! Ну разве нельзя что-то предпринять и возродить его? Если бы там немножко начала развиваться торговля - я б первая туда вернулась. Мне на тот рынок и ближе добираться, и торговля там у меня была более выгодная. Здесь конкуренция выше и стоимость аренды значительно дороже. Не так давно мне звонил директор рынка и уговаривал вернуться. Я и говорю ему, что хотя бы еще человек 30 продавцов приведите туда - и я вернусь.