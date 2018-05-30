В «ДНР» пригрозили вернуть вооруженные силы на линию соприкосновения 8 30.05.2018, 21:58

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Российские пропагандисты угрожают украинцам.

Как сообщает «РИА Новости», вооруженные силы «ДНР» могут занять прежние позиции на демилитаризованных участках у линии соприкосновения, заявил журналистам представитель самопровозглашенной «республики».

По словам представителя «ДНР», мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала, что украинские силовики закрепились у населенных пунктов Богдановка и Петровское.

«Единственный действенный шаг к возвращению к реализации рамочного решения — это вывод сил и средств ВСУ с территории участка разведения и ликвидация новых позиций. В противном случае «республика» будет вынуждена вернуть свои военные силы и средства на исходные позиции», — сказал представитель «ДНР».

Как сообщили в «ДНР», силовики якобы использовали запрещенные международными соглашениями боеприпасы со шрапнелью.

Накануне в небо над Донбассом подняли боевую авиацию. Как заявили в пресс-центре украинской операции Объединенных сил, командование провело внеплановую проверку готовности самолетов к выполнению боевых задач.