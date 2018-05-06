Протестующие в Бресте: Даже без призывов люди выходят на центральную площадь 2 6.05.2018, 14:38

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ФОто: tut.by

В городе над Бугом прошла акция против строительства аккумуляторного завода.

6 мая около 80 человек вышли на площадь Ленина в знак протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода, сообщает tut.by.

Противники строительства завода встречаются на главной городской площади каждое воскресенье с 25 февраля. Нынешнее собрание стало первым после разрешенного властями митинга «Брестчанки против свинца», который прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 тысяч человек.

Нынешний протест проходил в традиционном «завуалированном» формате. Как и ранее люди не разворачивали транспарантов и не озвучивали лозунгов. Собравшиеся стояли на площади группами, кормили голубей и обсуждали вопрос строительства предприятия в свободной экономической зоне «Брест».

ФОто: tut.by

Присутствовавший на акции один из активных участников протеста, блогер Александр Кабанов сообщил, что по его впечатлениям недовольство жителей города строительством завода нарастает.

— То, что люди на площади Ленина кормят голубей (в знак протеста — TUT.BY) нигде не анонсируется. Нет никаких призывов, а люди все равно приходят. Для меня это говорит о том, что если меня посадят на сутки, то люди все равно выйдут. Не мы руководим процессом, уже сам процесс руководит нами. Людям не нужно никакой команды. Они сами выходят высказать свою позицию, — рассказал собеседник.

Блогер Сергей Петрухин

ФОто: tut.by

В день протеста на площади Ленина свою рекламную акцию решил провести городской парк. Работники учреждения предлагали всем желающим бесплатно прокатиться на детском паровозике, а малышей развлекали аниматоры. Как предположил брестский правозащитник Роман Кисляк, таким образом власти «пытаются замаскировать протест».

ФОто: tut.by

— Вспомните, как на первой акции (25 февраля — TUT.BY) проходили выступления пожарных (мероприятия, приуроченные ко Дню защитника отечества — TUT.BY). Сейчас скажут, что люди пришли на паровозике кататься, — сообщил Роман Кисляк.

Через некоторое время после завершения акции на площади стало известно о задержании трех ее участников. Среди них блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов. TUT.BY удалось связаться с Сергеем Петрухиным, который на момент разговора находился в здании Ленинского РОВД. Он сообщил, что после акции пошел с Александром Кабановым к рынку Центральный для сбора подписей за отставку руководителей областной, районной и городской вертикалей, которые, по мнению авторов обращения, ответственны за строительство под Брестом аккумуляторного завода.

По словам собеседника, к ним подошли люди в штатском и провели в автобус, который доставил их и еще одного противника строительства завода в районный отдел милиции. Правозащитник Роман Кисляк подтвердил TUT.BY информацию о задержании. Пока детали не сообщаются.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Вопросом строительства обеспокоены жители Бреста, нескольких близлежащих деревень и садовых товариществ. Главное, что волнует людей, — это оценка воздействия на окружающую среду. Однако проведенная до начала строительства экспертиза показала, что «негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека незначительно», а «ввод проектируемых объектов в эксплуатацию не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия». Противники строительства ставят под сомнение эти данные.