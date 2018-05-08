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Израиль привел войска в состояние повышенной готовности

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  • 8.05.2018, 21:39
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Армия обороны Израиля развернула средства ПВО и приказала открыть бомбоубежища.

Армия обороны Израиля приказала местным властям приготовить бомбоубежища. Это произошло после того, как военные зафиксировали «аномальную активность иранских сил в Сирии», передает газета Jerusalem Post слова представителя военных.

Также израильские военные повысили степень готовности к нападению и развернули силы ПВО в северной части страны, сообщила газета.

«Армия обороны Израиля готова к различным сценариям и предупреждает, что любое действие против Израиля встретит ожесточенный отпор», — приводит заявление ЦАХАЛ The Times of Israel.

6 мая Jerusalem Post сообщила, что Израиль готовится к ракетному обстрелу со стороны шиитских вооруженных формирований в Сирии, спонсируемых Ираном. Ссылаясь на данные израильской разведки, газета писала, что Тегеран разрабатывает план ракетного удара по Израилю.


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