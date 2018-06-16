Как работает первое речное такси в Гродно 2 16.06.2018, 19:49

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Фото: belta.by

Предприниматели проводят экскурсии по Неману.

Вот уже несколько недель в Гродно работает речное такси. Сначала гродненские предприниматели катали на двух маломерных судах горожан и гостей города в тестовом режиме, а недавно вышли на полноценную работу, пишет tut.by.

Сейчас все желающие могут насладиться 40-минутной прогулкой по речной глади. Кораблик начинает свой мини-круиз от правой набережной, доезжает до «дома Дракулы», а на обратном пути — до бывшего речного вокзала и возвращается на причал.

Фото: tut.by

— Речное такси — это, конечно, громко сказано и немного не отражает сути наших прогулок. Кто-то когда-то придумал для маленьких судов такое название — и понеслось. По-настоящему — это просто небольшая экскурсия по реке, — говорит гродненский предприниматель Кирилл Лавров и предлагает прокатиться на речном такси по Неману.

Компанию журналистам составили туристы из России. Вообще, по словам Кирилла, за время существования, на его речном такси уже покатались туристы из Австрии, Америки, Германии, Польши, Латвии и Литвы.

Перед отправлением в наше речное путешествие проходим инструктаж — во время движения по кораблику не ходить, спасательные жилеты не снимать, дверцу на палубу не открывать. Вроде все. Поехали.

Фото: tut.by

Во время движения Кирилл проводит для нас и гостей города экскурсию, рассказывая про историю Старого и железнодорожного мостов, терпеливо отвечая на вопросы о спасателях и городском пляже. Показывает и «дом Дракулы» — высокий большой красный особняк, построенные в начале 90-х годов на правом берегу Немана, недалеко от старинного кладбища. Здание чем-то напоминает замок и уже давно стал местной легендой. Здесь и поворачиваем обратно.

Туристы из России с интересом слушают импровизированную экскурсию и на обратном пути расспрашивают о замках и Коложской церкви.

— А вот здесь открывается совершенно уникальный вид на город. Вы можете увидеть практически все старинные костелы города, Старый и Новый замки, драмтеатр и Старый мост, — продолжает свою экскурсию Кирилл и добавляет, что, если будет потребность, сопровождать такие мини-круизы могут и профессиональные гиды, которые, конечно, расскажут намного больше.

Фото: tut.by

Кирилл говорит, что речное такси пока пользуется популярностью среди горожан и туристов. В выходные дни даже очереди, бывало, выстраивались.

— Но как оно будет дальше — посмотрим, — замечает Кирилл.

Маломерные суда предприниматели купили в Москве, а саму идею подсмотрели в Друскининкае, где прогулки по реке на подобных катерах уже давно не новинка. Новое для города дело открыли достаточно быстро.

Фото: tut.by

В планах у гродненских речных таксистов увеличить маршрут. Например, можно доплывать до базы отдыха «Привал». Там в скором времени должен появиться причал. Или совершать рейсы на Августовский канал.

И тогда речное такси будет выполнять свою непосредственную функцию — доставка пассажиров из одного пункта в другой.

Сейчас 40-минутная прогулка стоит для одного пассажира 10 рублей. Дети до 6 лет катаются бесплатно. Для того, чтобы судно вышло в рейс, надо как минимум четыре человека.