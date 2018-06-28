Мама 6-летней девочки из Гомеля создает прецедент в борьбе с декретом Лукашенко 10 28.06.2018, 7:43

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Наталья Белая

Фото: Леонид Судаленко

Наталья Белая требует от властей компенсацию в тысячу рублей.

6 июля суд Советского района Гомеля (судья Алина Кошкина) рассмотрит не совсем обычное дело - мама 6-ти летней девочки Александры - Наталья Белая требует от районного отдела образования и детского сада №160 моральный вред 1 тыс. BYN, сообщает «Гомельская Весна».

Как сообщает районный суд, предварительное слушание открытого гражданского дела начнется в 11.30.

Суть истории такова. Не успела молодая мама уволиться с работы, как чиновники от образования тут же пригрозили записать одинокую женщину вместе с дочерью в СОП (социально опасное положение), что в конце концов может привести к отобранию и помещение ребенка на государственное обеспечение. Родитель в этом случае по декрету Лукашенко автоматически переходит в статус "обязанное лицо", обязан трудится и возмещать государству все затраченные на ребенка средства.

- Меня письменно уведомили, если я не трудоустроюсь, семью поставят в разряд семей СОП и проинформируют об этом всех, начиная от комиссии по делам несовершеннолетних, школы и заканчивая поликлиникой, - с тревогой в голосе заявляет Наталья.

Правозащитник Леонид Судаленко, консультирующий женщину по правовым вопросам отмечает, что в конкретной ситуации у чиновников отсутствовали правовые основания для постановки семьи в разряд семей СОП.

- Печально известный декрет №18 говорит, что дети подлежат государственной защите и помещению на государственное обеспечение в случаях, когда родители ведут аморальный образ жизни, являются хроническими алкоголиками или наркоманами либо иным образом ненадлежаще выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей - отметил юрист.

Напомним, 5 июня заведующая детсадом №160 Советского района Гомеля Ирина Борисевич письменно уведомила не трудоустроенную две недели женщину переводом ее семьи в социально опасное положение, требующей повышенного педагогического внимания. После того, как история вызвала бурное обсуждение в сети Интернет, администрация Советского района признала: дошкольное учреждение некорректно уведомило семью о факторах социального риска.