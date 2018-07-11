Пенсионный возраст: Минздрав РФ заявил, что можно жить до 120 лет 16 11.07.2018, 12:15

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Вероника Скворцова

Фото: ТАСС

Россияне возмущены заявлением министра.

Вечером 11 июля министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что потенциал жизни человека - 120 лет. По ее словам, столько можно прожить, если сам человек или обстоятельства не укорачивают жизнь.

"Потенциал жизни человека достаточно велик, по самым скромным оценкам - не менее 120 лет", - сказала глава минздрава, выступая после заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Она заявила, что в мире наблюдается тренд увеличения "взрослого активного периода". Ранее глава минздрава заявляла, что детство может длиться до 30 лет.

Русская служба Би-би-си собрала реакцию соцсетей на новую 120-летнюю планку жизни, заявленную минздравом. Многие вспомнили готовящуюся правительством пенсионную реформу.

Кто-то пошутил о том, что такой продолжительности жизни можно добиться лишь с помощью законодательных мер.

Продолжительность жизни в России легко можно увеличить до 120 лет, если принять давно назревший закон о том, что в году должно быть 183 дня — Безмерный Птах (@Brodie_Bruce) 10 июля 2018 г.

Продолжительность жизни в России будет увеличена до 120 лет майскими указами Путина — ⭕🐷⭕ (@UnicornPigF) 10 июля 2018 г.

Не обошлось и без экзистенциальных размышлений.

Первые 120 лет жизни россиянина самые сложные — Зелёный (@jekagre3n) 10 июля 2018 г.

А кто-то писал о продолжительности жизни героев Ветхого завета.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предполагает, что потенциал жизни человека составляет 120 лет.

Поскромничала Вероника Игоревна!

Мафусаил прожил 969 лет, Адам 930, Сиф 910, а Ной внук Мафусаила, покинул эту грешную землю в 950 лет.

И ни у кого из них пенсии не было. — ИЗЯ КПСС (@srqa12) 10 июля 2018 г.

Некоторые пользователи уже поставили себе цели в связи с грядущей пенсионной реформой. Во-первых, дожить до 120 лет, а во-вторых - получать льготы от государства до 30 лет как ребенок.

Поделились и насущными проблемами.

не буду говорить о других! Мне 47 лет,высшее образование,стаж работы 27 лет 5 лет борюсь с онкологией Муж умер в 37-остановка сердца Вопрос? Где мои 120 лет жизни,как обещает некоторая мадам,даже сейчас не берут на работу,а до пенсии 16 лет! — Helen (@HelenElena1971) 10 июля 2018 г.

И конечно, не обошлось без предположений, кто из первых лиц может дожить до такого возраста.

В июне этого года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. О планах повысить пенсионный возраст правительство объявило в день начала чемпионата мира по футболу.

Законопроект предполагает, что к 2028 году возраст выхода на пенсию повысится: для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году. Судя по проекту, реформа будет проводиться поэтапно и начнется в 2019 году.

Практически во всех крупных городах России уже прошли акции протеста против реформы.

По последним соцопросам, объявление о повышении пенсионного возраста вызвало самый большой рост недовольства россиян за последние семь лет, а уровень поддержки президента Владимира Путина упал до рекордно низкого уровня.