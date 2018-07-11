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Пенсионный возраст: Минздрав РФ заявил, что можно жить до 120 лет

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  • 11.07.2018, 12:15
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Вероника Скворцова
Фото: ТАСС

Россияне возмущены заявлением министра.

Вечером 11 июля министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что потенциал жизни человека - 120 лет. По ее словам, столько можно прожить, если сам человек или обстоятельства не укорачивают жизнь.

"Потенциал жизни человека достаточно велик, по самым скромным оценкам - не менее 120 лет", - сказала глава минздрава, выступая после заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Она заявила, что в мире наблюдается тренд увеличения "взрослого активного периода". Ранее глава минздрава заявляла, что детство может длиться до 30 лет.

Русская служба Би-би-си собрала реакцию соцсетей на новую 120-летнюю планку жизни, заявленную минздравом. Многие вспомнили готовящуюся правительством пенсионную реформу.

Кто-то пошутил о том, что такой продолжительности жизни можно добиться лишь с помощью законодательных мер.

Не обошлось и без экзистенциальных размышлений.

А кто-то писал о продолжительности жизни героев Ветхого завета.

Некоторые пользователи уже поставили себе цели в связи с грядущей пенсионной реформой. Во-первых, дожить до 120 лет, а во-вторых - получать льготы от государства до 30 лет как ребенок.

Поделились и насущными проблемами.

И конечно, не обошлось без предположений, кто из первых лиц может дожить до такого возраста.

В июне этого года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. О планах повысить пенсионный возраст правительство объявило в день начала чемпионата мира по футболу.

Законопроект предполагает, что к 2028 году возраст выхода на пенсию повысится: для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году. Судя по проекту, реформа будет проводиться поэтапно и начнется в 2019 году.

Практически во всех крупных городах России уже прошли акции протеста против реформы.

По последним соцопросам, объявление о повышении пенсионного возраста вызвало самый большой рост недовольства россиян за последние семь лет, а уровень поддержки президента Владимира Путина упал до рекордно низкого уровня.


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