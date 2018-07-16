Директор стеклозавода «Неман» задержан за взятки 32 16.07.2018, 13:23

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Вместе с ним арестован начальник одного из управлений предприятия.

Милиция задержала при получении взятки директора ОАО «Стеклозавод «Неман» и начальника одного из управлений предприятия, сообщает пресс-служба МВД.

«Должностные лица получили взятки от представителя коммерческой структуры в размере 2,4 тыс. и 1,2 тыс. долларов США соответственно. Незаконное вознаграждение полагалось за организацию своевременных и приоритетных поставок фирме стекловаты согласно ранее заключенному договору», — сообщили в ведомстве.

По данным милиции, задержанные получали взятки на системной основе. Сумма вознаграждения зависела от объема реализуемой продукции.

Следственный комитет в отношении должностных лиц стеклозавода и представителя коммерческой структуры возбудил уголовные дела. Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности задержанных лиц.