Видеофакт: Директора стеклозавода «Неман» задерживали автоматчики 5 17.07.2018, 18:56

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Директор стеклозавода был задержан за взятки.

Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси по Гродненской области задержали директора стеклозавода «Неман».

На сайте предприятия из Березовки на 16 июля руководителем предприятия указан Владимир Аутко.

Как сообщила пресс-служба МВД Беларуси, с доказательствами совершенного преступления вместе с директором также задержан начальник одного из управлений завода.

МВД утверждает, что должностные лица получили взятку от представителя коммерческой структуры в размере 2,4 тысячи и 1,2 тысячи долларов соответственно. Незаконное вознаграждение предусматривалось за организацию приоритетных поставок фирме стекловаты.

Задержанные получали взятки систематически, сумма зависела от объема продукции.

В отношении должностных лиц стеклозавода и представителя коммерческой структуры Следственный комитет возбудил уголовные дела.

Тем временем в Беларуси набирает обороты так называемое «дело медиков» - более 60 высокопоставленных сотрудников медицинских учреждений обвиняются в систематическом получении взяток, многие из них задержаны.