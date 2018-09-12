«Сказка, а не работа»: как белоруска получила паспорт моряка и шесть лет живет на воде 1 12.09.2018, 10:21

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На родине ее отправляли по распределению в Лунинецкий дом культуры.

Алене Середич 29 лет. Шесть из них она вместе с мужем провела на корабле, который ходит по морям Азии. У нашей героини багамский паспорт моряка, и практически каждый день она просыпается в новой стране. Алена начинала в качестве танцовщицы труппы, а сейчас она ассистент директора по круизу азиатской компании Star Cruises. О том, как белорусам жить и работать на воде — в материале tut.by.

— Танцы настолько сильно переплелись с моей жизнью, что когда в 9-м классе нужно было выбирать будущую специальность, сомнений не было. Так я оказалась в Пинском колледже искусств на отделении хореографии. Там я познакомилась с моим будущим мужем Александром. Он тоже профессиональный танцор, — рассказывает Алена.

Кстати, именно Саша отговорил меня идти по распределению после колледжа в Лунинецкий дом культуры. «Я верю, что ты сможешь поступить в БГУКИ», — уверял он меня. И я действительно стала студенткой «кулька». Сразу с зачислением в институт я стала танцевать в ансамбле «Аллюр» и гастролировать. Но вскоре мне пришлось принимать одно из самых важных решений в моей жизни. И виной тому — мой муж.

На одном из выступлений в мюзикле «Пророк» Сашу и его друга заметила агент азиатской круизной компании Star Cruises — и предложила им работу в качестве танцоров на круизном лайнере. Мы вместе подумали и решили, что такой шанс упускать не стоит. Так Саша улетел в Сингапур на полгода.

Ревновала ли я? На тот момент мы уже понимали, что обязательно поженимся, поэтому я спокойно отпустила его и продолжила учиться и строить карьеру. Но Саша все время звал меня с собой. Рекомендовал меня на своей работе, но меня не брали. И все из-за моего роста. Минимум — 172 см. У меня же — 160. Существенная нехватка сантиметров.

Но однажды мне позвонили с номера, который в телефоне занял две строки: «Алена, здравствуйте. Это вас беспокоит Оксана, агент компании Star Cruises. Мы вам высылаем билеты, у вас есть 2−3 недели, чтобы сделать все остальные документы. Вы готовы?» Я была в шоке. Конечно, с одной стороны, я не хотела расставаться со своей комфортной жизнью в Минске. Но больше всего мне хотелось быть вместе с Сашей, и я понимала, что если не соглашусь сейчас, то наши пути разойдутся. Поэтому я бросила институт, доучиться в котором мне оставалось всего полгода, села в самолет, конечным пунктом которого был японский город Наха.

В аэропорту меня встретил агент, который отвез меня и других артистов из России и Украины на корабль. Там мы наконец-то встретились с Сашей и больше никогда не расставались. Началась наша морская сказка.

Практически сразу начался 10-дневный репетиционный период, нужно было разучить 3 шоу-программы. Мне было комфортно среди таких же, как и я, невысоких азиатов. А когда я увидела, с какими профессионалами нужно будет работать на одной сцене, невероятно обрадовалась! Удивительным было и то, что каждый день ты просыпаешься в другой стране. Сегодня в Японии, завтра в Тайване, затем в Сингапуре, а в конце круизного путешествия корабль причаливает к берегам Малайзии.

У нас есть своя каюта. Два раза в неделю ее убирают, меняют постельное белье, полотенца. В общем, что такое уборка — я уже не помню. График у нас тоже отличный. Работаем только вечером, а днем каждый предоставлен сам себе. Занимайся самообразованием, гуляй по кораблю, ходи в тренажерный зал. Когда мы стоим в порту, отправляйся в город на шопинг. Это же просто сказка, а не работа! Ты занимаешься любимым делом, у тебя много свободного времени, и за все это ты получаешь очень хорошие деньги.

Корабли, на которых я работаю, ходят по Азии. Это Сингапур, Малайзия, Таиланд, Гонконг, Тайвань, Вьетнам, Япония… Так как наши зрители в основном азиаты, от них очень сложно добиться аплодисментов. Это сдержанный народ. Им нужно показать, что здесь стоит аплодировать. Для этого у нас есть суфлеры, которые подсказывают им, что стоит проявить эмоции. Не то получалось бы, что в тишине вышли — в тишине ушли. Но нам повезло: среди нашей публики очень много индусов. А все ведь знают, какие они весельчаки. Индусские малайзийцы, малайзийские китайцы тоже очень веселый народ, и им не нужно показывать, когда стоит улыбнуться.

Кстати, когда я впервые прилетела сюда, английского не знала вообще. Рядом всегда был Саша, который очень хорошо знал этот язык, я общалась через него. Но когда освоилась в интернациональной команде — филиппинцы, бразильцы, австралийцы, англичане, мне просто захотелось общения с другими людьми. Поэтому я начала запоминать слова, которые говорит Саша. Постепенно и сама заговорила на английском.

Да и по долгу службы я уже обязана была говорить на этом языке. Ведь меня почти сразу повысили до дэнс-капитана — человека, который отвечает за всех танцоров. Появились новые обязанности: контролировать чистоту исполнения шоу, вводить в курс дела новых артистов, следить, чтобы все вовремя приходили на репетиции. Иногда нужно побыть для кого-то мамочкой, а для кого-то — и строгим отцом.

Не скрою, что было тяжело. Руководить людьми из разных уголков Земли и сделать из них один сплоченный коллектив — очень ответственно. Многие ребята не справлялись. Эта жизнь далеко не райская, как может показаться на первый взгляд. Ты далеко от дома, не можешь выйти на сушу, когда этого хочешь, потому что ты в море.

Но меня все вполне устраивает. Предположить не могла, что окажусь моряком. В деревне-то и речки не было! К тому же я хорошо справлялась со своими обязанностями. Каждую неделю писала подробные отчеты: нужно было сообщать даже о весе танцовщиков. Ведь если ты приехал сюда по контракту с весом 50 кг, то ты должен стараться не набирать ни грамма. Потому что, в первую очередь, зритель приходит посмотреть на тебя. Азиаты очень любят европейцев. Как они сами говорят, им нравится смотреть на белых людей.

После очередного отчета мне пришло сообщение: «Спасибо вам большое за вашу работу! Мы продвигаем вас в должности. Теперь вы ассистент директора по круизу». Меня опять выдернули из моей зоны комфорта. Теперь весь менеджмент отдела на мне: от составления расписания до ведения документации. При этом я весь день на ногах, на шпильках. Встаю рано и не знаю, во сколько лягу.

Не скрою, что с добавлением обязанностей добавляют и зарплату. Существенно. Перед нами открылись совсем иные возможности.

Когда корабль стоит в порту, у нас есть время на покупки. И, честно признаться, сперва у меня голова шла кругом от обилия брендов. Скупала все, даже то, что мне не надо. Ведь у меня есть морской паспорт. По такому документу у моряков есть привилегия: на борт самолета можно пронести багаж весом 40 кг. Если я заказываю себе посылку, то не плачу никакой таксы, потому что я моряк, а моряки не принадлежат никакой стране. Но признаюсь, что даже 40 кг мне бывает мало. Тем более мне в моей новой должности всегда нужно выглядеть презентабельно: вечерние платья, каблуки, прическа, макияж. Теперь ведь я представитель корабля.

Еще я открыла свои танцевальные классы. Теперь пассажиры могут выбрать занятия у меня в качестве развлечения. Начала вести курсы по мейкапу — сначала сама научилась этому у визажиста, который готовил нас к выступлениям, а теперь могу учить других.

Помимо этого, веду туры на мостике корабля — рассказываю о том, как он устроен. Спасибо первому офицеру корабля, который показал мне чуть ли не каждый винтик.

Коллеги спрашивают: «Как это тебе такой маленькой удается держать всех и все под контролем?» Просто у меня всегда рядом мужское плечо — мой Саша. Несмотря на то что моя должность в компании выше, чем у него, в семье он — главная опора. Через 3 года, как мы начали вместе работать на круизе, мы поженились.

Наше постоянное место жительства — это корабль.

Мне тяжело назвать страну, которая сейчас была бы нашим основным местом жительства. Мы зависим от того, на каком корабле плывем. Сейчас работаем на корабле, который ходит от Тайвани до Японии.

В будущем, наверное, все-таки оставим корабельную жизнь. Хотелось бы продолжить работать в компании Star Cruises, а именно в нашем главном офисе к Гонконге. Например, менеджером по подбору артистов. Глаз-то у меня уже наметан. Сейчас готовлюсь к поездке в Чикаго на повышение квалификации в школу стендапа — искусства импровизации и владения микрофоном — The Second City.

На родину пока возвращаться не хотим. У нас есть квартира в Пинске, там же строим дом. Приезжаем на месяц-два погостить домой. Стараемся переносить наш отпуск на лето, мы ведь не видели зиму уже 6 лет, и как-то не хочется.

Дома встречаемся с родственниками, друзьями, заряжаемся энергией, едим колбаску и борщи. На корабле мы бесплатно питаемся в офицерской столовой или в ресторанах. Это в основном европейско-азиатская кухня. Все, конечно, вкусно. Но когда ты год живешь в таком изобилии, очень хочется съесть тарелку борща, в одну руку взять колбасу, а в другую — огурец. И это для нас невероятное удовольствие!