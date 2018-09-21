«Свободу политзаключенным!»: тысячи каталонцев вышли на акцию протеста 21.09.2018, 13:34

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Манифестация прошла в центре Барселоны.

"Свободу политзаключенным", "Мы не остановимся" - кричали участники акции, которая прошла в центре Барселоны. На манифестации, по данным местной полиции, собрались около 15 тысяч человек. К демонстрантам присоединился и нынешний глава Женералитета Ким Торра. Ранее в интервью журналистам он назвал процесс для каталонскими политиками Жорди Санчесом и Жорди Куишаром "судебным фарсом", сообщает euronews.com.

Дата для манифестации была выбрана не случайно. Ровно год назад в Каталонии прошли первые аресты и обыски в правительственных зданиях. Таким образом испанские власти пытались не допустить проведения референдума о независимости.

"Для меня это очень эмоциональный момент. Я была здесь в тот день. Жорди Санчес и Жорди Куишар не сделали ничего плохого, но при этом они сидят в тюрьме. Я больше ничего не могу сказать. Я пришла сюда, чтобы потребовать их освобождения. Это несправедливо, что их без суда и следствия держат в тюрьме", - говорит одна из участниц акции.

Несмотря на все старания Мадрида, референдум о независимости всё же состоялся, победили сторонники отделения от Испании, но признавать результаты голосования власти страны отказались, подчеркивая, что оно противоречило конституции. Вскоре глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что намерен провозгласить независимость региона вопреки судебным запретам, что привело к углублению политического кризиса.

В итоге премьер-министр страны Мариано Рахой согласился пойти на уступку Женералитету. В конце декабря в Каталонии прошли досрочные выборы. Победила тогда партия "Граждане", выступающая против независимости. Но всё же большинство голосов в Парламенте получили партии, требующие отделения Каталонии от Испании.