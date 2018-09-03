Бойся китайцев, дары приносящих 14 Денис Лавникевич, «Зеркало недели»

3.09.2018, 9:30

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Китайцы, придя в новую страну, просто «осваивают» ее, как ресурс.

Кажется, Украина готова на все, только бы поток инвестиций хлынул в страну.

Но опыт соседней Беларуси в очередной раз доказывает, что за все приходится платить, даже за столь желанный интерес инвесторов. Беларусь получает от Китая очень большие объемы инвестиций и дешевых кредитов. Однако в стране уже давно не питают иллюзий: на практике получается так, что китайские деньги скорее разрушают белорусскую экономику, а не стимулируют ее рост.

Эта новость появилась буквально на днях, 24 августа. ООО "Белкалий-Мигао" начало строительство первого в Беларуси завода по производству нитрата калия мощностью 160 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в завод — 130 млн долл. США, которые вложит китайский инвестор, компания Migao Corporation, получившая в проекте 51%. Доля его белорусского партнера, ОАО "Беларуськалий", составляет 49%.

Впервые белорусское государство допустило иностранцев с контрольным пакетом в святая святых государственных доходов Беларуси — калийную отрасль. Так выглядит медленный, но уверенный захват китайцами белорусской экономики. Они не торопясь, но неотвратимо скупают постсоветскую республику.

Другой пример, о котором было объявлено в начале этого года: крупная китайская корпорация из провинции Ганьсу "Сигикоп" начинает строительство на белорусско-польской границе собственного транспортно-логистического комплекса. В Гродно, прямо возле пограничного перехода "Брузги". Сумма инвестиций не афишировалась, но, по оценкам экспертов, речь идет не менее чем о сотне миллионов долларов. И это не первая подобная китайская логистическая площадка в Беларуси.

Эти два примера очерчивают две сферы интересов Китая в Беларуси. Первая — создание собственных китайских предприятий, промышленных и аграрных. Промышленные работают для постсоветского и европейского рынков, аграрные — в интересах китайского. Вторая сфера — транспортно-логистическая. Китайские бизнесмены все более уверенно превращают Беларусь в мегасклад своего ширпотреба, поставляемого в Европейский Союз. С точки зрения логистики им это очень удобно, ведь Беларусь — крупнейший транзитный узел на стыке ЕС и ЕАЭС, Европы и Азии.

Отсюда следует и третья сфера интересов — недвижимость и строительство, ведь массово переезжающим в Беларусь китайцам надо где-то жить. В Минске местные власти беспрекословно освобождают для китайских инвесторов указанные ими площадки, закрывая работающие предприятия и выселяя местных жителей, что вызывает все более сильное негодование в белорусском обществе.

По мере того, как прямое экономическое влияние России в Беларуси слабеет, возрастает влияние Китая. Поднебесная уже давно опередила Россию, в частности, по объемам инвестиционных и кредитных вливаний в белорусскую экономику.

Рост товарооборота между Беларусью и Китаем составляет 10–20% в год, при этом налицо колоссальный перекос в пользу Китая. По итогам первого квартала 2018-го товарооборот составил 1,335 млрд долл., из которых белорусский экспорт — всего 158,3 млн, китайский импорт — 1,176 млрд. По результатам 2017 г. экспорт из Беларуси в Китай составил 362,7 млн долл., или 1,2% от общего объема товарного экспорта страны. А вот импорт товаров в Беларусь из Китая — 2743,74 млн долл., или 8% общего объема белорусского товарного импорта.

Проще говоря, Китай покупает в Беларуси почти исключительно калийную соль, зато в огромных количествах завозит свой дешевый ширпотреб, тем самым уверенно убивая легкую промышленность самой Беларуси. Отсюда следует и отток валюты из страны. За последние пять лет из Беларуси в Китай утекало в среднем свыше 2 млрд долл. в год.

Новый Шелковый путь, или История китайских инвестиций

Лет десять назад Лукашенко в поисках денег и противовеса российскому влиянию начал развивать сотрудничество с Китаем. Поначалу особого отклика в Поднебесной белорусские инициативы не находили. Но все поменялось в сентябре 2013-го, когда председатель КНР Си Цзиньпин впервые озвучил идею создания "Экономического пояса Нового Великого Шелкового пути".

Новый Великий Шелковый путь — это грандиозный сухопутный транспортный маршрут из Китая в Европу, единый логистический коридор от Китая до Евросоюза (второго по величине рынка китайских товаров). Китай решил не мелочиться и создать одну из самых масштабных инфраструктурных сетей в мире — от Тихого океана до Балтийского моря. Для реализации проекта в Китае учредили Фонд Шелкового пути с бюджетом в 40 млрд долл. Проект предполагает создание нескольких сотен инфраструктурных проектов на постсоветском пространстве: логистических хабов, железных дорог, автотрасс и индустриальных парков.

В Минске сразу поняли, что на маршруте Нового Шелкового пути Беларусь оказалась в роли бутылочного горлышка — самого узкого места, соединяющего Евразийский союз с Европейским Союзом. Грубо говоря, в обмен на щедрые китайские инвестиции и дешевые кредиты официальный Минск согласился на создание китайского анклава в Восточной Европе. По некоторым оценкам, когда Шелковый путь начнет работать, через Беларусь может пойти 10% товарооборота между ЕС и КНР. Это огромная цифра: сегодня товарооборот Китай—ЕС составляет около 600 млрд долл., то есть "белорусский транзит" составит 60 млрд и в дальнейшем будет расти.

Украина здесь заведомо не была конкурентом Беларуси. Во-первых, конфликт на Востоке страны, который сразу закрыл возможность транзита с территории России в Европу; во-вторых, большая географическая протяженность Украины; в-третьих, Беларусь, в отличие от Украины, имеет отличные дороги и развитую транспортную и таможенную инфраструктуру прямо на границе с ЕС — города Брест и Гродно еще в советское время называли западными воротами СССР.

Так что неудивительно, что белорусы сразу подписались под проектом возрождения Великого Шелкового пути. Уже в 2014 г. белорусское Министерство экономики начало соответствующие консультации, подписав официальный протокол с Министерством коммерции КНР.

За последние пять лет рост транзита китайских грузов через территорию Беларуси составил 250%. Приобретение Беларусью (на китайские кредиты) 30 грузовых электровозов типа БКГ-1 и БКГ-2 существенно повысило возможности Белорусской железной дороги (БЖД). Поезда могут перевозить составы массой до 9 тыс. тонн. Для обеспечения китайского товарного трафика белорусское правительство с 2011-го по 2017 г. инвестировало в развитие железнодорожного хозяйства порядка 2,5 млрд долл., из которых 700 млн — непосредственно в маршруты Шелкового пути.

Ежедневно по территории Беларуси проходят восемь контейнерных поездов сообщением Китай—Европа—Китай на 80–100 вагонов каждый. В 2017 г. по белорусскому маршруту прошло более 2,7 тыс. поездов, на 2018-й запланировано более 4 тыс., к 2020-му — до 5 тыс. в год. В 2011 г. по БЖД поезда перевезли 2,5 тыс. контейнеров в сообщении Китай—Европа—Китай, по итогам 2017-го — 257 тыс.

В том же году под Минском начал строиться на китайские деньги индустриальный парк "Великий камень" (80 кв. км) — всего за несколько лет китайские корпорации вложили в него более миллиарда долларов инвестиций, общая же сумма должна составить 5,5 млрд. Там строятся и заводы, и жилье, но главный объект — огромный логистический центр, а по сути склад с подъездными путями. Хотя в "Великом камне" зарегистрировано уже полтора десятка компаний-резидентов, на самом деле он полностью контролируется китайской логистической фирмой China Merchants Group.

Однако в 2014-м, когда все начиналось, белорусские власти рассчитывали, что в "Великом камне" китайцы начнут строить самые современные предприятия. Обещаний китайцы действительно давали много, изначально технопарк задумывался как налоговая гавань и свободная таможенная зона, в которой разместятся китайские высокотехнологичные производства — от микроэлектронных до био- и нанотехнологических. И в самом деле, первыми резидентами новой свободной экономической зоны (китайцы пробили себе право не платить налоги и даже не соблюдать белорусские законы на территории технопарка) стали корпорации ZTE и Huawei.

Они должны были начать строительство своих заводов еще в 2015-м, но… Никаких высокотехнологичных предприятий на белорусской земле китайцы так и не построили, а в "Великом камне" оборудовали грандиозную торгово-логистическую площадку. После чего Александру Лукашенко пришлось, не особо это афишируя, сменить статус "Камня" — теперь это не технопарк, а просто китайская безналоговая зона со своими законами и правилами. Работает там тоже привезенный из Китая персонал, ни одно рабочее место для белорусов не создано, хотя и обещали.

В итоге китайские бизнесмены получили в Беларуси то, что хотели: огромный склад, неподконтрольный никаким проверкам логистический центр на самой границе с Евросоюзом. А белорусским властям просто заткнули рот инвестициями. И теперь белорусы, говоря о китайском технопарке, добавляют к названию "Великий камень" слова "на шее Беларуси".

В мае 2017-го "Великий камень" под обещания китайских инвестиций получил невероятные льготы. Причем самые разные — от безвизового въезда для китайских рабочих до освобождения от налога на прибыль в течение десяти лет, от уплаты налога на недвижимость и земельного налога на 50 лет, освобождения товаров от НДС и ввозных пошлин, зарплаты — от подоходного налога и т.д.

Китайские кредиты

В отличие от МВФ, ЕБРР и прочих международных структур, китайские власти выдают своим деловым партнерам кредиты, никак не увязывая их ни с политическими вопросами, ни с экономическими реформами в стране-получателе. Белорусскому руководству это показалось очень выгодным, ведь оно регулярно оказывается под западными санкциями за политические репрессии. И не может получить новый кредит от МВФ из-за нежелания реформировать экономику.

Однако и сам Лукашенко быстро понял, что это кредиты с подвохом. Уже в октябре 2015-го он заявил: "Это хорошие кредиты. Некоторые под 1,5–2% всего. Считай, дешевые деньги, бесплатные. Но это связанные кредиты. Вот тебе деньги — 50 или 70% вы делаете своими материалами, а на 30–50% из Китая будут привезены рабочие, техника, оборудование и так далее".

Действительно, это были странные кредиты: сами деньги оставались в Пекине, белорусские власти могли их тратить только на закупку китайского промышленного оборудования и китайских же товаров. А вот отдавать нужно было уже живой валютой либо собственностью.

В Беларуси попытались за счет таких китайских кредитов провести модернизацию разных госпредприятий, прежде всего, деревообрабатывающих и цементных. Но эта модернизация провалилась: сегодня все до единого предприятия, модернизированные за китайские деньги, либо убыточны, либо вообще не работают. Одна из причин — за китайский кредит можно нанять только китайского же подрядчика с китайской технологией. А они, мягко говоря, не всегда подходят для белорусских условий.

Инвестиции в промышленность

Факт: благодаря китайским инвестициям и дешевым кредитам, белорусская промышленность за последние несколько лет значительно видоизменилась. Это десятки проектов, самые яркие из которых — в машиностроении и агропромышленном комплексе. Например, в нынешнем году создается крупное сборочное производство китайских электромобилей. А годом ранее в стране было запущено еще более масштабное производство традиционных легковушек — тоже китайских.

8 июня в китайском Циндао, как раз накануне саммита ШОС, белорусско-британское предприятие "Юнисон" и китайская компания Zotye International Automobile Trading подписали масштабное соглашение об организации в Беларуси производства китайских электромобилей. По плану, на белорусском заводе до 2022 г. должно быть собрано 30 тыс. электромобилей марки ZOTYE. Сумма контракта — 560 млн долл.; также он предусматривает высокую локализацию производства, то есть многие комплектующие для машин должны выпускаться на белорусских и российских предприятиях. Электромобили с белорусского предприятия будут поставляться на рынки стран СНГ, прежде всего в Россию.

Еще в феврале в Минске журналистам показали два электромобиля Zotye — их будут собирать из машинокомплектов на заводе "Юнисон" в Обчаке (поселок под Минском). Это машины Zotye E200 и Z500EV стоимостью 17 тыс. и 22 тыс. долл. соответственно. На одной зарядке белорусская версия Zotye может проехать до 280 км в обычных условиях и до 130 км при температуре -20 градусов (то есть зимой). До конца 2018 г. в "Юнисон" обещают наладить сборку пяти моделей электромобилей Zotye.

А в 2017-м Китай запустил в Беларуси другой крупный проект по сборке легковушек марки Geely. В ноябре Лукашенко открыл в Борисове завод белорусско-китайской компании "БелДжи", в тот же день с его конвейера сошел первый серийный белорусский кроссовер Geely Atlas NL3. "Наши китайские друзья откликнулись на мою просьбу и помогли создать этот прекрасный завод. Более того, еще и прокредитовали", — сказал глава Беларуси и признался, что помочь открыть завод он просил лично председателя КНР Си Цзиньпина.

Выпуск легковушек под маркой Geely стал одним из самых масштабных проектов китайского бизнеса в Беларуси. Акционерами белорусско-китайского СЗАО "БелДжи" стали ОАО "БелАЗ" (51,49%), Zhejang Jirun Automobile Co., Ltd (33,47%), СЗАО "Союзавтотехнологии" (9,01%) и CITIC International Investment Limited (6,03%). С 2013 г. это было небольшое отверточное производство: легковушки собирались из крупноузловых китайских машинокомплектов, причем это были те модели, которые в самом Китае уже были сняты с производства. В конце марта 2015-го началось строительство завода мелкоузловой сборки полного цикла. Предприятие находится между Борисовом и Жодино на площади около 120 га. Проектная мощность на первом этапе составит 60 тыс. машин в год, это будут кроссоверы NL3, NL4 и седан FE3. В 2018-м и 2019 г. объем производства должен составить 25 тыс. и 35 тыс. единиц, в качестве основного рынка сбыта рассматривается Россия.

Выпуск китайских автомобилей — яркий, но даже не самый масштабный пример того, какой интерес в Пекине проявляют к Беларуси. Совместно с Китаем планируется реализовать 160 проектов в машиностроении, электронике, оптике и фотонике, микробиологической и фармацевтической промышленности, производстве медицинского оборудования.

В числе крупных промышленных "китайских" проектов в Беларуси — Витебская гидроэлектростанция (введена в эксплуатацию 30 июня 2017 г.), ставшая самой мощной в Беларуси; завод по производству сульфатной беленой целлюлозы на базе целлюлозно-картонного комбината в Светлогорске и другие.

Также китайские бизнесмены в Беларуси активны на аграрном направлении. В 2017-м китайские корпорации DRex Food Group и Xinrongji Holding Group объявили об инвестициях в размере 1 млрд долл. в белорусский АПК — они взяли в аренду 20 тыс. га земли под строительство молочно-товарных ферм на 40 тыс. голов. Также бизнесменов из Поднебесной заинтересовали Оршанский мясоконсервный комбинат, предприятия "Молочный гостинец" и "Здравушка милк". А для финансового обеспечения своих операций в Беларуси руководители китайских компаний Xinrongji Holding Group и DRex Food Group решили купить в Минске банк "Москва-Минск" (сейчас его готовят к приватизации).

Кроме того, большие китайские инвестиции в сельское хозяйство помогают подняться белорусскому сельскохозяйственному машиностроению. Одно из крупнейших предприятий этой сферы во всем бывшем СССР — концерн "Гомсельмаш" — сегодня одно из самых убыточных предприятий Беларуси. Белорусское правительство из выделенных ранее китайских кредитов вложило в развитие "Гомсельмаша" 645 млн долл. Они пойдут на создание всей линейки техники для возделывания и обработки земли. А спрос на эту технику будут обеспечивать китайские же инвесторы, вложившиеся в АПК страны.

Аналогичная ситуация с Минским тракторным заводом — одним из крупнейших в мире (порядка 10% мирового производства тракторов). В него из китайских денег Министерство промышленности вложило 1,1 млрд долл. Наконец, под Минском строят завод по выпуску дизельных двигателей — прямого конкурента Ярославского моторного завода.

Но далеко не всегда эти промышленные проекты удачны. Строительство в Светлогорске завода по производству сульфатной беленой целлюлозы стало притчей во языцех: китайский подрядчик нарушил абсолютно все условия контракта, и завод непригоден к работе. Аналогичная ситуация — с картонным заводом в Добруше, который китайцы просто не смогли ввести в эксплуатацию.

Китайцы заселяют Минск

Последние годы именно китайский бизнес ведет все крупнейшие девелоперские проекты в Минске. Это жилой комплекс "Променад" (инвестор — строительная компания "БьюСиСи", сумма инвестиций 250 млн долл.), гостинично-деловой комплекс "Шантер Хилл" в Минске (компания CiticGroup, 120 млн), студенческое общежитие (25-я компания Китайской корпорации по железнодорожному строительству, 40 млн), гостиница "Пекин" (госкомпании "Пекин Юни-Констракшн", Пекинская столичная туристическая корпорация, инвесткомпания "Чэндун", Пекинская столичная корпорация по развитию недвижимости, сумма инвестиций 100 млн долл.).

7 июня Лукашенко подписал указ о подготовке территорий для строительства бассейна международного стандарта на Кальварийской и Национального футбольного стадиона на Ванеева. Объекты возведут за китайские деньги. Документом определено, в какой срок и за чей счет нужно снести существующие здания на этих земельных участках. В частности, бассейн собираются строить на месте типографии "Красная звезда" и жилых двухэтажек возле "Молодежной". Это место выбрано по решению китайской стороны. Из нового указа следует, что работы по подготовке обеих площадок и по возмещению убытков землепользователям финансируются из бюджета Минска. Деревья на этих участках можно удалять без компенсационных посадок и выплат.

Чисто субъективное впечатление: на улицах Минска китайцев уже больше, чем всех других иностранцев, вместе взятых. С Китаем заключено соглашение о "безвизе", и теперь китайские компании открывают китайские рестораны и школы, массово завозят в Беларусь своих работников, для которых строят жилье. С одной стороны, белорусская столица растет и развивается во многом благодаря китайским деньгам. С другой — сами минчане все более негативно воспринимают китайскую экспансию, они ощущают, что для них самих в городе остается все меньше места.

Последние лет пять официальный Минск получает столько китайских инвестиций и дешевых кредитов, сколько просит. Лукашенко на совещаниях регулярно упрекает чиновников правительства: "У нас лежит 15 млрд долл. китайских, а достойные проекты под эти деньги вы все предложить не можете!". Вроде и предприятия строятся, и бизнес идет. Однако реальной отдачи для белорусской экономики пока нет — построенные китайцами предприятия чаще всего так и не выходят на прибыльность.

Общую сумму китайских вливаний в белорусскую экономику подсчитать не может никто. Это и межгосударственные кредиты, и частные инвестиции, и правительственные гарантии, и другие формы. Но, по мнению экспертов, в совокупности можно говорить о 20–25 млрд долл. за последние пять лет.

Те, кто давно ведет дела с Китаем, знают: для китайцев есть только их собственный интерес, интереса партнеров для них не существует. Китайцы, придя в новую страну, просто "осваивают" ее, как ресурс, и щедрые инвестиции — лишь один из инструментов для этого.

Денис Лавникевич, «Зеркало недели»