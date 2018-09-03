Павел Северинец: Судьба Куропат решится 9 сентября 3.09.2018, 15:26

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Павел Северинец

Политик призвал белорусов к защите народного мемориала.

Политик Павел Северинец призывает прийти на мирное собрание в Куропатах 9 сентября. Именно в этот день, по его словам, будет определяться дальнейшая судьба протестов против ресторана «Поедем, поедим».

«В Куропатах 9 сентября в 16.00. состоится массовое мирное собрание, и в зависимости от его результатов будет определяться дальнейшая судьба стражи. Если в воскресенье мы увидим пару десятков человек, которые и раньше стояли на страже у ворот ресторана, это будет означать, что наверняка никому, кроме этих людей, защита Куропат не нужна – мы будем сокращать стражу, потому что люди очень устали. Если будет 150-200 и более человек, то мы набираем новую волну стражи, будем стоять минимум до «Дедов» и наращивать давление», – заявил belsat.eu Павел Северинец, рассказывая об итогах сегодняшнего совещания активистов.

Политик рассказал, что защитники Куропат отправили в исполком письменное уведомление о намерении провести массовое собрание. Сама акция будет носить исключительно мирный и ненасильственный характер, добавил он.

На сегодняшнем совещании защитников Куропат были подведены некоторые итоги трех месяцев протестов. В частности, среди позитивных результатов Северинец отметил, что:

благодаря протестам против ресторана о Куропатах узнали сотни тысяч людей, которые раньше ничего об этом не слышали;

народный бойкот ресторану состоялся – белорусы не пошли в «Поедем, поедим». «Несколько посетителей в день это все, что имеют собственники – они фактически банкротятся», – говорит политик;

защита Куропат объединила различные политические партии и общественные организации – даже те, которые ранее не сотрудничали;

активисты провели благоустройство Куропат.

Напомним, начиная с 31 мая, проходят протесты против ресторана «Поедем, поедим», расположенного в 50 метрах от урочища Куропаты в комплексе зданий так называемого «Бульбаш-холла». На участников защиты Куропат за это время составлены десятки административных протоколов. Ряд активистов были задержаны и приговорены к административным арестам.

18 июля лидер защиты Куропат, политик Павел Северинец объявил о начале полного общественного бойкота ресторану. Бойкот будет распространяться на поставщиков «Поедем, поедим», посетителей, а также на другие бизнес-объекты владельцев ресторана.

Куропаты – лес на северо-востоке Минска, место массовых расстрелов в сталинские времена. По данным исследователей, там погибло от 100 до 250 тысяч человек. С 1993 года Куропаты внесены в Государственный список историко-культурных ценностей как место захоронения жертв политических репрессий.