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Видеохит: Бразилец отработал весь день в офисе в костюме спайдермена

  • 30.01.2019, 9:16
Фото: indiatoday.in

Молодой человек потроллил начальство перед увольнением.

Мужчина из бразильского Сан-Паулу надел костюм спайдермена в свой последний рабочий день в офисе, сообщает segodnya.ua.

Парень целый день работал, отвечал на звонки и ходил по офису. Коллеги снимали его на видео и превратили снимки парня в мем. На одном из фото "человек-паук" лежит на столе. Кто-то из коллег опубликовал снимок с подписью "последний день на работе – этот человек сводит босса с ума".

Парень стал звездой в сети, а ролик с ним собрал больше ста тысяч просмотров за несколько дней. "Это самое прикольное увольнение из тех, что я видел", – написал под роликом один из пользователей сети.

Фото: indiatoday.in
Фото: indiatoday.in

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