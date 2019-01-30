Видеохит: Бразилец отработал весь день в офисе в костюме спайдермена 30.01.2019, 9:16

Фото: indiatoday.in

Молодой человек потроллил начальство перед увольнением.

Мужчина из бразильского Сан-Паулу надел костюм спайдермена в свой последний рабочий день в офисе, сообщает segodnya.ua.

Парень целый день работал, отвечал на звонки и ходил по офису. Коллеги снимали его на видео и превратили снимки парня в мем. На одном из фото "человек-паук" лежит на столе. Кто-то из коллег опубликовал снимок с подписью "последний день на работе – этот человек сводит босса с ума".

Парень стал звездой в сети, а ролик с ним собрал больше ста тысяч просмотров за несколько дней. "Это самое прикольное увольнение из тех, что я видел", – написал под роликом один из пользователей сети.

Фото: indiatoday.in