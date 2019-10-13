Украинские патриоты устроили акцию на оккупированном Донбассе

Украинские патриоты устроили акцию на оккупированном Донбассе3
- 13.10.2019, 20:10
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Над Донецком развевался флаг Украины.
Ко Дню защитника Украины и празднику Покровы украинские патриоты устроили смелую акцию на оккупированной части Донбасса.
Как сообщает "Скаженый Оскар" в Twitter, над Донецком украинцы запустили в небо национальный флаг Украины, передает apostrophe.ua.
Также украинцы растянули флаг Украины и прошлись с желто-синими надувными шарами на передовой.
"Полетел наш флаг! Донецк, встречай поздравления к Дню Святой Покровы и защитника Украины!" - говорится в подписи к фотографиям.
В комментариях пользователи с восторгом восприняли такую акцию на оккупированной врагом земле.