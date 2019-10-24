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Лукашенко в истерике: снята кандидат от «Европейской Беларуси» Полина Шарендо-Панасюк

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  • 24.10.2019, 12:11
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Лукашенко в истерике: снята кандидат от «Европейской Беларуси» Полина Шарендо-Панасюк
Полина Шарендо-Панасюк

Чего испугались власти?

Сегодня Брестская окружная избирательная комиссия сняла с участия в «выборах» кандидата от гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полину Шарендо-Панасюк.

Об этом сайту Charter97.org сообщил Андрей Шарендо, доверенное лицо кандидата от «Европейской Беларуси».

Напомним, что Полина Шарендо-Панасюк стала известной благодаря яркому выступлению на белорусском телевидении, в котором потребовала от Александра Лукашенко уйти.

Агитационные пикеты кандидата от «Европейской Беларуси» были чрезвычайно популярны в Бресте: на них каждый день приходили сотни людей.

Видео исторического заседания избирательной комиссии снял известный брестский блогер Сергей Петрухин:

Андрей Шарендо рассказал Charter97.org подробности о снятии кандидата «Европейской Беларуси»:

- То что сейчас происходит с властями — это панический страх. Во-первых, они испугались того, что допустили в эфир видеообращение Полины Шарендо-Панасюк. Во-вторых, на наши агитационные пикеты за каждый из этих 4 дней приходили сотни людей, мы раздали на них около 10 тысяч листовок — поддержка была колоссальной.

Власти это увидели — и пошли на беспрецедентный шаг: по надуманным причинам сразу сняли с нас регистрацию в кандидаты. Видно, что приказ поступил сверху: незамедлительно снять, потому что мы для них — серьезная угроза.

Главное, к чему они «придрались» — это наше выступление по телевидению и наши пикеты. Больше всего их напугали слова Полины о том, что Лукашенко — диктатор, и в Беларуси нет справедливых выборов. Фактически нас и снимают за эти слова. Это просто смешно: более нелепой причины найти невозможно.

Еще вчера вечером, когда позвонили Полине и вызвали ее на комиссию, нам было известно, что у чиновников и милицейского начальства в Бресте, прошел большой «разнос» на тему: как они могли допустить выход в эфир выступление Полины Шарендо-Панасюк. Сегодня на заседании комиссии в глазах чиновников явно читался страх и непонимание — что делать дальше?

Видимо, они решили снять с себя всякую ответственность. Фамилии тех, кто принимал решения, нам известны: это Наумовец Тамара Владимировна, председатель окружной комиссии, и Капустина Людмила Георгиевна, заместитель председателя окружной комиссии.

Мы обжалуем это незаконное решение комиссии. По закону, Полина является кандидатом, и мы будем продолжать агитационную кампанию. Наши агитационные пикеты будут продолжаться — и мы всех на них приглашаем. Борьба продолжается!


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