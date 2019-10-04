Нидерланды отказываются от названия Голландия 4.10.2019, 21:45

Власти страны объявили о национальном ребрендинге.

В Нидерландах правительство приняло решение использовать только официальное название страны, отказавшись от названия Голландия. Национальный ребрендинг будет развернут в конце этого года, пишет zn.ua со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что решено сместить акцент с определенных аспектов национальной жизни, с которыми страна обычно ассоциируется для иностранцев, таких как культура отдыха с наркотиками и район красных фонарей Амстердама. Согласно новой стратегии Нидерланды будут официальным брендом на "Евровидении-2020" в Роттердаме и во время Олимпийских игр в Токио в следующем году.

Кроме того, национальная футбольная команда, которую за границей часто называют Голландией, будет называться только Нидерландами. В МИД страны считают, что Нидерландам необходим более унифицированный и скоординированный национальный брендинг.

Голландия – это историческая область на западе Нидерландов, которая включает территорию двух провинций – Северной Голландии и Южной Голландии. Употребление названия Голландия в отношении всего королевства является не совсем корректным.