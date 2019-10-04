закрыть
4 октября 2019, пятница, 21:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Нидерланды отказываются от названия Голландия

  • 4.10.2019, 21:45
Нидерланды отказываются от названия Голландия

Власти страны объявили о национальном ребрендинге.

В Нидерландах правительство приняло решение использовать только официальное название страны, отказавшись от названия Голландия. Национальный ребрендинг будет развернут в конце этого года, пишет zn.ua со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что решено сместить акцент с определенных аспектов национальной жизни, с которыми страна обычно ассоциируется для иностранцев, таких как культура отдыха с наркотиками и район красных фонарей Амстердама. Согласно новой стратегии Нидерланды будут официальным брендом на "Евровидении-2020" в Роттердаме и во время Олимпийских игр в Токио в следующем году.

Кроме того, национальная футбольная команда, которую за границей часто называют Голландией, будет называться только Нидерландами. В МИД страны считают, что Нидерландам необходим более унифицированный и скоординированный национальный брендинг.

Голландия – это историческая область на западе Нидерландов, которая включает территорию двух провинций – Северной Голландии и Южной Голландии. Употребление названия Голландия в отношении всего королевства является не совсем корректным.


популярное за неделю

Мнение

Есть ли жизнь на пенсии?
Есть ли жизнь на пенсии? Михаил Пастухов
Казалось, при чем тут Лукашенко
Казалось, при чем тут Лукашенко Андрей Санников
Хопіць гуляць у «жмуркі»!
Хопіць гуляць у «жмуркі»! Сяргей Законнікаў
Нас большинство, и Калиновский с нами
Нас большинство, и Калиновский с нами Ирина Халип