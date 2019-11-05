Григорий Костусев: Если Лукашенко окончательно сдаст Беларусь, нужно создавать партизанские отряды 7 5.11.2019, 15:06

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ГРИГОРИЙ КОСТУСЕВ

ФОТО: RACYJA.COM

Кремль готовит предложение для белорусского диктатора.

Об этом в интервью Charter97.org заявил председатель партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Григорий Костусев, комментируя кампанию по «выборам» в «палату представителей» Беларуси, проходящую на фоне подготовки соглашения об «углубленной интеграции» с Россией.

- Как вы оцениваете проходящую в стране «парламентскую» кампанию?

- Я еще до начала это кампании говорил о том, что она будет более жесткой для оппозиционных кандидатов, чем предыдущая избирательная кампания в «палату представителей».

И, как мы видим, мой прогноз оправдался: эта кампания проходит в более жестких условиях для оппозиционных кандидатов. Мы это видим по фактам снятия кандидатов, особенно от партии БНФ. Таким образом, прогноз оказался реальностью — что тут еще скажешь?

- А почему кампания оказалась более жесткой для оппозиции? Чего боятся власти?

- Да, власти действительно боятся. И вот почему. В своем выступлении по телевидению и во время дебатов основной акцент я делал на том, что партия БНФ и ее кандидаты, обращаясь к людям, всегда говорили им правду. И сейчас, идя на «выборы» мы говорим людям только правду — в отличие от кандидатов, выдвинутых государственными структурами.

Вот именно правды белорусские власти и боятся. А какая это правда? Это — то, что и в экономическом, и в политическом плане руководство завело страну в тупик.

Это правда о том, что уровень жизни у граждан Беларуси падает с каждым днем. Это правда о том, что молодые люди трудоспособного возраста стремительно уезжают и ищут работу за границей, потому что найти ее в Беларуси, особенно с достойной зарплатой, уже невозможно.

Всей этой правды белорусские власти и боятся. Боятся услышать и боятся дать возможность оппозиционным кандидатам донести это до избирателей.

- Электоральные кампании служат срезом настроений в обществе в условиях, когда в стране нет независимой социологии. По вашему опыту — какие настроения преобладают сейчас у белорусов?

- Особенность этой избирательной кампании в том, что сейчас у людей, как минимум у 80%, есть полное понимание того, что выборов в Беларуси нет, что их результаты фальсифицируются.

Раньше, в начале 2000-х, только 20-30% граждан были убеждены, что выборы проходят с фальсификациями. А сейчас эта цифра кардинально поменялась.

Еще один момент, который я заметил на встречах с избирателями — это полное безразличие к «парламентской» кампании в смысле возможности высказать на голосовании свою позицию.

Люди понимают, что власти сфальсифицируют результаты «выборов», и поэтому не доверяют этой кампании.

- Можно ли говорить о том, что подавляющее большинство населения настроено против действующей власти?

- Это действительно так: интерес к оппозиционным пикетам у людей гораздо выше. Избирательная кампания дает возможность свободно выставлять эти пикета и общаться на важные темы.

Из этого общения видно, что негатив белорусских граждан по отношению к власти очень вырос. Я практически не встречался с людьми, кто бы поддерживал Лукашенко, и слышал только критику в адрес власти.

В то же время у людей есть понимание того, что власти огласят те результаты «выборов», которые им нужны.

Кроме того, проявилась следующая тревожная тенденция: на фоне роста негатива к власти, к сожалению, у некоторой части населения выросли симпатии и даже надежды на Российскую федерацию. Особенно это прослеживается в восточных регионах Могилевской, Витебской и Гомельской областей. Конечно, это нельзя сравнивать с Минском, но на востоке, увы, такие настроения есть.

- 8 декабря Путин и Лукашенко подпишут соглашение по «углублению интеграции» между Беларусью и РФ. Дорожная карта этих соглашений, уже парафированная правительствами стран, держится в секрете. Считаете ли вы, что независимость Беларуси сейчас, как никогда, находится под угрозой?

- Угроза потери Беларусью суверенитета и независимости растет с каждым годом — все больше и больше.

По моему мнению, эта дорожная карта, которая рассматривается российской и белорусской стороной, написана с предложениями постепенной сдачи суверенитета Беларуси. Основная задача Кремля, как мне представляется — это найти те предложения, которые удовлетворят лично Лукашенко и его семью в вопросе сохранения влияния в Беларуси.

«Интерес» Лукашенко в Беларуси — только в том, чтобы сохранять здесь исключительно свои интересы, и не более того. И если Кремлю удастся найти такие точки, важные для Лукашенко, я думаю, что он начнет постепенно сдавать независимость страны.

Думаю, это произойдет не за один день, но подписание документов по общему таможенному пространству, по единой валюте, по унификации законодательных актов, возможно, по созданию надгосударственных органов власти — эти вопросы, по моему мнению, есть в дорожной карте. И к сожалению, они будут способствовать дальнейшей утрате независимости Беларуси.

- Что делать, чтобы предотвратить эту угрозу?

- На данном этапе — то, что делают оппозиционные кандидаты: идти к людям, используя возможности избирательной кампании. Эти шаги сегодня положительно влияют и дают положительный эффект для осознания гражданами необходимости сохранения независимости Беларуси.

А дальше, когда закончится избирательная кампания, надо будет искать новые возможности дойти до людей. Это — работа через СМИ, в том числе и через «Хартию-97». Это — влияние на сознание людей через ежедневную работу с нашими гражданами.

Ну а если случится самое неприятное и Лукашенко подпишет полную сдачу суверенитета и независимости Беларуси — то надо, как говорится, готовить и создавать партизанские отряды и бороться за независимость родины с оружием в руках.