Под Ивацевичами сельчане отвоевали озеро и лес 1 16.03.2019, 22:38

ФОто: racyja.com

Белорусы заставили чиновников отменить плату за посещение озера и леса.

Сельчане в Ивацевичском районе отвоевали бесплатное посещение Выгонощанского озера, леса и канала Огинского. Такой ответ они получили из администрации Лукашенко после того, как туда была направлена ​​жалоба с подписями более 70 человек, передает «Радыё Рацыя».

Источник: racyja.com

Источник: racyja.com

Людей возмутило решение руководства Беловежской пущи после объединения с местным лесхозом сделать платными стоянку, озеро и лес.

Был поставлен шлагбаум, заезжать за который бесплатно не разрешалось, говорит многодетный отец из Телехан Александр Иванов:

- Брали оплату на незаконных основаниях под видом экскурсий. Руководство Беловежской пущи из прейскуранта цен убрали эту услугу. Сейчас можно поехать на озеро и в лес свободно, за шлагбаум, оплата уже не берется за это. Также ранее брали оплату за то, что на своей лодке будешь плавать по озеру. Теперь и ее отменили.

По словам Александра Иванова, плата отменена и за озеро в Бобровичах.