Копейкой по водителям: в Беларуси снова подорожал бензин 10 17.03.2019, 8:10

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Это четвертое изменение цен на автомобильное топливо в этом году.

С 17 марта в Беларуси снова изменились розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку. С 17 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 47 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 58 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 79 копеек, ДТ — 1 рубль 58 копеек.

В «Белнефтехиме» пояснили, что с начала 2019 года цена российской нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте выросла на 8,8%. Розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2%.

Это четвертое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 10 марта: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку. Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз, что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».