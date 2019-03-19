Лукашенко повысил акцизы на автомобильное топливо 41 19.03.2019, 8:10

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Бензин в Беларуси может существенно подорожать.

Лукашенко своим указом № 102 от 15 марта утвердил новые ставки акцизов на нефтепродукты до конца 2019 года, сообщает tut.by.

Напомним, изначально на текущий год предполагалось снизить ставки акцизов на бензин и дизельное топливо на 25% по сравнению с уровнем акцизов, действовавших с 1 июля по 31 декабря 2018 года. В Минфине данное действие объясняли частичной компенсацией НПЗ роста цен на нефть в условиях реализации «налогового маневра» в России (уменьшение доходов бюджета из-за этого составляло 170,7 млн рублей).

Теперь ставку акциза на бензин, не соответствующий классу 5, установят в размере 475,08 рублей за 1 тонну (ранее — 435,08, в 2018 году — 580,11 рублей), на бензин класса 5 — 292,59 рублей за 1 тонну (252,59 и 336,79 рублей соответственно), на дизельное топливо, не соответствующее классу 5, — 227,05 за 1 тонну (187,05 и 249,4 рублей), на дизтопливо класса 5 — 178,33 за 1 тонну (138,33 и 184,44 рублей).

При этом ставка акциза на сжиженный углеводородный газ увеличена в 2 раза, до 108,42 рублей за 1000 куб. метров.

Ранее в Минфине не исключали возможности отказа от взимания акцизов на бензин и дизель «для сохранения приемлемого для экономики и населения уровня розничных цен на топливо».

С 17 марта в Беларуси автомобильное топливо снова подорожало на одну копейку. В «Белнефтехиме» отметили, что с начала 2019 года цена российской нефти для белорусских НПЗ в долларовом эквиваленте выросла на 8,8%. Розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2%.

Недавно заместитель начальника планово-экономического управления (по ценам) «Белнефтехима» Лариса Болотина поясняла, что определяющим фактором, который влияет на розничную цену моторного топлива, является цена на нефть, закупаемую нефтеперерабатывающими заводами.

В себестоимости нефтепродуктов она занимает более 80%. Еще один существенный фактор — курс национальной валюты. «Примерно 1/3 всего производимого объема нефтепродуктов реализуется на внутреннем рынке за белорусские рубли, в то время как нефть приобретается за валюту. Около 30% в розничной цене моторного топлива — налоговая нагрузка, так что любое изменение налогового законодательства тоже оказывает свое влияние», — сказала Болотина.

«Для населения топливо — это товар ежедневного использования, цена на который является весьма чувствительной позицией. То есть я хочу сказать, что социальный фактор при формировании цен на моторное топливо также немаловажен. Однако объективную оценку влияния изменяющихся условий на цену топлива может дать только комплексный подход к рассмотрению всех факторов», — добавила она.

Заместитель генерального директора Мозырского НПЗ Сергей Крот уточнил, что в действующих ценах доля НДС составляет 17%, акциза — 8−13%, остальное приходится на затраты по производству, в том числе на приобретение нефти, а также на расходы, связанные с реализацией топлива.