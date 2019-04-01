Босс брестского «Динамо»: Переход в другой чемпионат? Вели переговоры с Украиной, Польшей и Литвой 1.04.2019, 21:56

Александр Зайцев рассказал, в какой чемпионат мог перейти его клуб в случае обострения конфликта с БФФ.

Руководитель брестского "Динамо" Александр Зайцев в интервью корреспонденту "Прессбола" рассказал, в какой чемпионат мог перейти его клуб в случае обострения конфликта с БФФ в свете "дела Савицкого".

- Все брестские игроки говорили, что в течение межсезонья руководство вело себя так: мол, все будет нормально. Вы надеялись, что спор разрешится в вашу пользу, либо продумывали вариант, что все-таки придется платить?

- О том, что придется платить, никто не думал. Больше всего мы прорабатывали вариант с переходом в другой чемпионат. Речь не только о Польше. Я трижды встречался с руководством федерации футбола Украины, несколько раз были и в Польше. Эти варианты, безусловно, сложны. У нас не совпадают календари. Кроме того, это большие страны, со своими пасьянсами. Приход нового сильного коллектива нарушает какой-то баланс. И нам пришлось бы потратить определенное время, чтобы пробиться из низших лиг наверх. Отсюда возник вариант с "Вислой". Хорошие ребята. Мы подружились, сейчас идет сотрудничество. У нас есть договор о неразглашении, но эта тема не закрыта.

Но дальше всего продвинулись в плане ухода в чемпионат Литвы. У нас была определенная переписка с тамошней федерацией футбола. Календари совпадают, лимита на легионеров нет. Единственный сложный вопрос — в порядке исключения ввести команду сразу в высшую лигу.

- А где бы проводили матчи?

- Найдем. Это неважно. Ряд литовских городов от Бресте ближе, чем Могилев или Витебск. Скажу так: это все не от хорошей жизни. Во взаимоотношениях с БФФ, безусловно, был накал. Некоторые люди подумали, что эта история закончилась. Могу сказать, что для них она только начинается. Никогда не говорил, что тема закрыта. Мы можем сегодня заплатить "Неману", но это не значит, что мы не будем искать правды.