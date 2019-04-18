«Репортеры без границ»: Репрессии против независимых СМИ в Беларуси достигли беспрецедентного уровня 18.04.2019, 13:15

Наша страна в рейтинге свободы прессы оказалась между Брунеем и Конго.

Оказалась на 153-е месте в индексе свободы прессы по версии международной организации «Репортеры без границ», сообщается в докладе по итогам прошлого года.Число стран, где безопасные условия работы для журналистов, сокращается.

«Позиция Беларуси в Мировом индексе свободы прессы — 2019, кажется, свидетельствует об улучшении, но на самом деле она отражает тот факт, что ситуация значительно ухудшилась во многих других странах», — говорят авторы.

Ситуацию для СМИ в Беларуси организация называет «опасным временем для независимой журналистики». Здесь упоминают «дело БелТА», около сотни штрафов для сотрудников «изгнанных» изданий, аресты блогеров, блокировка сайта Charter97.org, ужесточение закона о СМИ.

«Репрессии против независимых СМИ в Беларуси достигли беспрецедентного уровня», — говорится в докладе.

Беларусь оказалась в окружении многих азиатских и африканских стран. Строчкой выше Беларуси в 2019 году оказался Бруней, за Беларусью - на 154-м месте - следует Демократическая Республика Конго.

Из соседей ситуация значительно лучше в Латвии (24 место) и Литве (30), у Польши — 59 место. Украина и Россия на 102 и 149 месте соответственно.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.

Напомним, 3 сентября главный редактор Наталья Радина заявила об угрозе работе сайта «Хартия-97» из-за резкого сокращения финансирования и призвала читателей к солидарности. Вы можете помочь сайту следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com