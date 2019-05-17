Дозорят ночью 2 17.05.2019, 14:17

Фото: media-polesye.by

Жители Бреста организовали круглосуточное наблюдение за аккумуляторным заводом.

Приемка предприятия перенесена на конец мая. Однако активисты регистрируют странные шумы и дым из заводской трубы, сообщает «БелГазета».

«Завод работает в режиме пусконаладки. Гул стоял, так как испытывали системы вентиляции, аспирации», - ответил заместитель главы администрации Александр Шукайло.

Ранее Брестский райисполком сообщал, что приемочная комиссия начнет работу 11 апреля и завершит 21-го. Однако по состоянию на 9 мая акт приемки завода еще не был подписан. Ожидается, что это произойдет в мае, но позже.

По слухам, акт ввода аккумуляторного завода не подписали якобы потому, что установили превышение заявленных в проекте данных по выбросам свинца в 10 раз. «У меня такой информации нет», - отреагировал Шукайло.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017г. С тех пор в Бресте и районе не утихает протестная кампания - многие жители заявляют, что предприятие строится с нарушениями и будет вредным для здоровья людей. С февраля 2018г. каждые выходные на площадь Ленина в Бресте выходят противники строительства завода и кормят голубей в знак протеста.