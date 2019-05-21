$900 миллионов потратила Беларусь на убыточные цементные заводы 21.05.2019, 10:50

Фото: 6tv.by

Только китайских кредитов на «цементную модернизацию» в 2015-2019 годах Беларусь взяла почти $600 миллионов.

На Национальном правовом интернет-портале 21 мая опубликован указ Лукашенко №181 "Об организациях цементной отрасли", который нужен для «финансового оздоровления» убыточных предприятий "Белорусский цементный завод", "Кричевцементношифер" и "Красносельскстройматериалы", передает euroradio.by .

Этим заводам из бюджета возместят задолженность по произведенной в 2015–2019 годах из республиканского бюджета уплате основной суммы долга, процентов, комиссий и иных платежей по кредитам (приложение 1), а также процентов, начисленных Министерством финансов до 2019 года, в республиканский бюджет.

В указе называются и конкретные суммы кредитов, выделенных этим убыточным цементным заводам в 2015-2019 годах:

- 820,7 миллиона долларов;

- 200 миллионов юаней;

- 89,8 миллиона рублей;

- 9,8 миллиона евро;

- 21,126 миллиона российских рублей.

В общей сложности сумма составляет почти 900 миллионов долларов, и это только на три предприятия за 5 лет. Из них $549 883 769.74 приходится на китайские кредиты.

Цементная отрасль в Беларуси, несмотря на вложенные в модернизацию средства, уже давно генерирует убытки. Для примера, "Кричевцементношифер" несет убытки шестой год подряд. Например, за 2018 год убыток вырос в 2,5 раза, до 157 миллионов рублей. А у Белорусского цементного завода за 2018 год чистый убыток составил 86 миллионов рублей. Завод несет чистые убытки с 2015 года, и к началу 2019 года непокрытый убыток цементников достиг 182,5 миллиона рублей.