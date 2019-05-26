Акция в Бресте: на площадь вышли более 200 человек 6 26.05.2019, 13:17

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В городе проходит акция против аккумуляторного завода.

Сегодня в Бресте проходит традиционная воскресная акция, направленная против аккумуляторного завода рядом с городом, который, по данным несущих круглосуточную вахту активистов( ), начал нелегально работать по ночам и отгружать готовую продукцию.

На площади Ленина в центре Бреста на сегодняшнюю акцию собрались более 200 человек, сообщает корреспондент Charter97.org.

Участники акции протеста вновь заявили, что завод «под видом пусконаладочных работ полноценно продолжает работать».

Активисты дежурят возле аккумуляторного завода от 3 мая.

Жители Бреста считают, что предприятие вредное и угрожает их здоровью. Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в городе и Брестском районе 88 митингов, 12 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию 29 апреля 2018 года.