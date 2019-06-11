Ученые: Чем красивее обертка - тем вкуснее шоколад 11.06.2019, 19:55

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Как реклама влияет на наши вкусовые предпочтения.

Как часто люди покупают шоколад из-за его красивой обертки, а не из-за вкуса? Этим вопросом задались ученые и провели свое собственное расследование. Результат подтвердил то, о чем мы все давно подозревали — способ упаковки шоколада и в самом деле создает куда более сильное эмоциональное влечение, чем просто любовь к сладостям, пишет «Популярная механика».

Хоть сами мы и оцениваем шоколад в первую очередь за его вкусовые качества, исследование показало, что вкус, который мы ощущаем, во многом зависит от способа упаковки. Исследовательская группа из Мельбурнского университета в Австралии заявляет, что существует два основных вида восприятия товара. В первом случае потребители воспринимают внутренние его качества, такие как вкус, аромат и текстура, которые обусловлены сенсорными и перцептивными системами. Во втором — внешние качества, такие как упаковка, название, бренд и т. п., которые связаны с психологическими и когнитивными аспектами восприятия.

«Информация, передаваемая через упаковку, может повлиять на ожидания клиентов и, следовательно, на их эмоциональный отклик, когда сенсорный опыт подтвердит и даже опровергнет первоначальное впечатление», поясняет один из авторов исследования, Фрэнк Р. Даншеа.

В качестве эксперимента 75 добровольцев угостили шоколадом и попросили ответить на ряд вопросов в трех случаях. Сначала они пробовали шоколад без упаковки; затем изучали упаковку, не пробуя содержимое; наконец, пробовали шоколад и видели, из какой упаковки его подают. В последней части эксперимента было задействовано 6 различных комбинаций упаковок: вызывающие, забавные, повседневные, особенные, с указанием пользы и с указанием премиального статуса продукта. Участникам было предложено оценить вкус шоколада, эмоции от ознакомления с продуктом и вероятность покупки такого шоколада в будущем.

В результате выяснилось, что эмоции и даже ощущение вкуса были намного сильнее, когда шоколад подавали из ярких, качественно и дорого оформленных оберток. В конечном итоге это оказало непосредственное влияние и на вкус шоколада. Один из исследователей также обратил внимание на предыдущие исследования, в которых 60% потребителей признались в том, что оценивают товар и вероятность его покупки в первую очередь по внешнему виду упаковки.