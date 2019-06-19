«Новы час»: Нам очень нужна поддержка читателей 19.06.2019, 19:24

«Новы час» призывает белорусов оформить подписку на независимое издание.

Осталось совсем немного времени, чтобы оформить подписку на «Новы час» - единственное независимое общественно-политическое издание на белорусском языке.

Подписаться на почте можно до 25 июня, подписку через интернет принимают до 20 июня.

«За свою 17-летнюю историю газета переживала взлеты (и тогда у нас была возможность распространять газету бесплатно), потери (этот мир покинул главный редактор газеты Алексей Король), запрет на распространение, суды ... Но при любом раскладе «Новы час» продолжал выходить.

Сегодня, как никогда, нам нужна поддержка наших читателей! Подпишитесь сами, сделайте подарок друзьям, знакомым или родственникам!

Мы постараемся и дальше радовать вас интересными очерками, совершенными расследование и качественной аналитикой. Нам есть куда расти и развиваться, есть желание становиться еще лучше, но без вас, наших читателей, без вашей поддержки это невозможно», - сообщила редакция газеты Charter97.org.

Оформить подписку на «Новы час» можно через интернет, в отделениях «Белпочты», при помощи платежно-справочных терминалов. Также можно сделать заявку в любом отделении почтовой связи на оформление подписки почтальоном у вас дома на всей территории Беларуси.

Подписной индекс «Новага часа» - 63279, стоимость подписки: на 1 месяц - 3 рубля 4 копейки, на один квартал - 9 рублей 12 копеек, на полугодие - 18 рублей 24 копейки.