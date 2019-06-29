Ученые обнаружили необычную звездную систему 29.06.2019, 19:41

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Система состоит из двойной звезды и коричневого карлика.

Астрономы из Уорикского университета открыли необычную систему, которая состоит из двух звезд и коричневого карлика, который вращается очень близко к одной из них. Как сообщает «Зеркало недели», объект NGTS-7 для большинства телескопов выглядит как одна звезда.

Исследователи начали наблюдения за ним потому, что, как предполагалось, он производит вспышки. Вместе с тем, позже они заметили, что свет звезды тускнеет каждые 16,2 часа. Оказалось, что NGTS-7 включает две звезды, а тускнеет только одна из них. То есть, скорее всего, что-то темное вращается рядом с ее поверхностью.

По мнению исследователей, вокруг светила может вращаться коричневый карлик. При этом, он находится так близко, что ему требуется всего 16,2 часа на то, чтобы совершить оборот вокруг звезды.

Обнаруженный коричневый карлик получил обозначение NGTS-7Ab. Он удивил исследователей тем, насколько близко располагается к звезде и тем, что, похоже, идеально с ней синхронизирован.