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В Швеции создали гитару, которую не разобьет ни один рокер

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  • 8.06.2019, 13:36
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Инженер создал «неубиваемую» металлическую гитару.

Гитарный вандализм стал фирменной фишкой многих великих рокеров — от Джими Хендрикса и Ричи Блэкмора до «Металлики» и «Нирваны». По окончании концерта музыканты подбрасывали свои недешевые инструменты вверх, били их о сцену, крушили кувалдами и даже поджигали, пишет «Популярная механика».

У шведского металлургического и машиностроительного концерна Sandvik есть свой соотечественник-вандал — гитарист-виртуоз Ингви Мальмстин, приговоривший за свою карьеру к смерти сотни гитар. И вот инженер Sandvik Хенрик Лойкканен, большой поклонник творчества Мальмстина, решил изготовить «неубиваемую» металлическую гитару и преподнести ее маэстро. Задумано — сделано. Гитара вышла на славу, продемонстрировав заодно созданные или усовершенствованные Sandvik технологии металлообработки, начиная от печати корпуса методом лазерного спекания. Мальмстин гитару протестировал. Вердикт виртуоза был примерно таков: гитару сломать невозможно, но ей можно сломать все что угодно.


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