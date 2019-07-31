Белорусский ученый: Cтроить БелАЭС рядом с эпицентром землетрясения - преступление 19 31.07.2019, 12:31

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Результаты работы АЭС будут не такими, какими виделись прожектерам.

С большим интересом прочитал рассуждения профессора Георгия Лепина о ближайшей перспективе ввода БелАЭС в эксплуатацию. Хочу заметить, что он и ранее выступал в СМИ с критикой строительства АЭС. Пожалуй, это один из самых последовательных оппонентов ее создания на территории Беларуси. Правда, основной акцент профессор делает на техническую сторону АЭС. Однако есть и другие, не менее важные аспекты ее возведения: географический, экологический, экономический, военно-политический. Остановлюсь кратко на них, пишет для «Свободных новостей» кандидат географических наук, доцент Вячеслав Сосновский.

Место для БелАЭС, строительство которой уже завершается в Островецком районе, было выбрано прежде всего исходя из гидрологических, сейсмотектонических и инженерно-геологических условий. Они у некоторых ученых вызывают вопросы. Строить АЭС рядом с эпицентром землетрясения интенсивностью до 7 баллов, на что неоднократно обращал внимание уважаемый профессор Лепин, это не просто халатность, это — преступление.

Не меньше вопросов возникает в связи с экологическим аспектом. Строить на расстоянии 10—15 км от Нарочанского национального парка, курортного района (50 км) производственные объекты можно было только тогда, когда бы это была не АЭС, а АЗС. Известно даже учащимся средней школы, что над территорией Беларуси преобладают западные воздушные массы. Что будет со страной, ее людьми, если, не дай Бог, случится что-то подобное на Чернобыльскую катастрофу? Переселение людей в Гомельскую область выглядело бы абсурдным. А кто может гарантировать, что такое не повторится?

Однако главным является обоснование экономической целесообразности ее строительства в этом регионе Беларуси. Известно, что Гродненская область не относится к индустриально развитым регионам страны. Куда пойдет электроэнергия АЭС? На какое расстояние она будет передаваться? Утверждалось, что ее можно будет экспортировать. Однако уже известно, что ряд стран-соседей отказались от белорусской электроэнергии.

Уверен, что о всех составляющих стоимости одного киловатт-часа БелАЭС мы узнаем постфактум, и она будет далеко не той, какой виделось ее прожектерам в начале строительства. В чем можно не сомневаться, так это в том, что стоимость эта будет очень высокой. А вот цена на органическое топливо, в отличие от урана, может уменьшаться.

Находясь в центре Европы, Беларусь не может сбрасывать со счетов и военно-политический аспект возведения АЭС. Уже сам факт такой высокой концентрации атомной энергетики в указанном регионе (БелАЭС, Игналинская, Ровенская, строящаяся Калининградская АЭС и другие) заставляет не просто задуматься, а предпринимать конкретные действия по снижению рисков. Пока, к сожалению, эти действия сводятся только к дополнительным затратам по укреплению безопасности в случае военного нападения и действий террористов.

Закономерно возникают вопросы: кто виноват и что делать? Причины такого положения многогранны. С одной стороны, это слабость самой науки, когда за решение сложных вопросов берутся научные сотрудники низкой квалификации. Сегодня в институте «Белгоспроект» практически не осталось специалистов соответствующего профиля.

С другой стороны, нельзя не видеть и низкой востребованности в помощи ученых со стороны правительства. Однако главными, мне представляется, являются простая человеческая боязнь, стремление сохранить за собой «теплое» место и отсутствие четкой гражданской позиции. Там, где нужно бить в колокола, к сожалению, ученые и чиновники часто молчат. За все годы президентства А.Лукашенко я не помню, чтобы кто-нибудь публично высказал свое несогласие с тем или иным его решением. А ведь ошибок помельче у нас пруд пруди.

В сложившейся ситуации, когда маловероятно говорить о переводе БелАЭС на органическое топливо, важно срочно предпринять шаги в направлении создания промышленного кластера, в составе которого энергоемкие производства будут доминирующими. Переход на электромобили и замена газовых плит на электрические — это дело не одного года и вряд ли спасет ситуацию. Как метко заметил руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников, «нам нужна эффективная региональная политика» («Снплюс», 27 ноября 2018г.).

Замечу, что важно очень ответственно подходить к вложению инвестиций, особенно к выбору мест размещения тех или иных объектов. События, связанные со строительством аккумуляторного завода под Брестом, с производством целлюлозы в Светлогорске, подтверждают этот тезис. Как ученый и гражданин своей страны, могу уверенно утверждать: то, что кажется сегодня правильным или, говоря научным языком, оптимальным, через определенное время может выглядеть совершенно иначе.