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В Польше задержали россиянку из списка Интерпола

  • 19.08.2019, 21:13
В Польше задержали россиянку из списка Интерпола

Россиянка входит в список десяти самых разыскиваемых преступников Финляндии.

Международная криминальная полиция задержала россиянку Светлану Хютти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на MTV Uutiset.

Хютти была задержана в Польше, после чего ее передали властям Финляндии. С 2016 года россиянка входит в список десяти самых разыскиваемых преступников Финляндии. Ее обвиняют в совершении 13 преступлений, включая уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах в конце 1990-х годов.

По данным «Фонтанки», уроженка Петербурга в 1990 –2000-х годах занималась поставкой шин Nokian в Россию. Сама Хютти отвергала свою вину и заявляла, что неоднократно связывалась с финской прокуратурой.


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