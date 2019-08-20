Ученые обнаружили невидимые знаки на древнеегипетском папирусе 20.08.2019, 15:11

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Древний манускрипт был найден более ста лет назад на острове Элефантина.

Немецкие ученые-физики оказали помощь археологам в расшифровке древнего документа.

Помощь профильных специалистов понадобилась представителям археологической науки, так как текст был написан невидимыми чернилами, сообщает terrnews.com.

Древний манускрипт был найден более ста лет назад на острове Элефантина, расположенном на реке Нил.

Он принадлежит к коллекции папирусов, обнаруженных еще в 1906-1908 годах неподалеку от города Асуан археологом Рубенсоном, однако до наших дней документ считался пустым.

Тем не менее, представители науки о древностях предположили, что какой-то текст все же может иметь место, и решили обратиться в Центр имени Гельмгольца (Германия) за помощью. Специалисты применили элементы технологии рентгеновской флуоресценции и это дало свои плоды.

Причиной "невидимости" текста стало то, что при нанесении его на папирус были использованы не черные чернила из древесного угля, традиционно использовавшиеся древнеегипетскими писцами, а жидкость для письма, изготовленная на основе цветных металлов. Именно это стало причиной того факта, что, пролежав под солнцем длительное время, чернила выцвели и стали абсолютно невидимыми.

Лишь применение инфракрасного спектрометра дало возможность обнаружить скрытый доселе текст. Определен был и состав "невидимых" чернил - его основой был карбоксилат свинца. Впрочем ценным в открытии стало лишь определение "секрета" чернильной жидкости, поскольку, как выяснили ученые, ничего тайного на папирусе написано не было.