Белорусский Национальный Конгресс обсудил стратегию действий

Белорусский Национальный Конгресс обсудил стратегию действий5
- 3.08.2019, 19:54
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В Минске прошло заседание рады БНК.
Сегодня в Минске прошло заседание Рады Белорусского Национального Конгресса. Присутствовали лидеры региональных коалиций из областных центров, а также из Слонима, Мозыря, Солигорска, Борисова, Новополоцка, Молодечно, Бобруйска, Пинска, Лиды и Шклова, сообщает пресс-служба БНК.
Во время Рады подвели итоги предыдущей работы, обсудили стратегию действий на ближайшее время, «парламентскую кампанию» и ее использование.
Приняты несколько заявлений, которые будут опубликованы в ближайшее время.