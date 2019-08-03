Белорусский Национальный Конгресс обсудил стратегию действий 5 3.08.2019, 19:54

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В Минске прошло заседание рады БНК.

Сегодня в Минске прошло заседание Рады Белорусского Национального Конгресса. Присутствовали лидеры региональных коалиций из областных центров, а также из Слонима, Мозыря, Солигорска, Борисова, Новополоцка, Молодечно, Бобруйска, Пинска, Лиды и Шклова, сообщает пресс-служба БНК.

Во время Рады подвели итоги предыдущей работы, обсудили стратегию действий на ближайшее время, «парламентскую кампанию» и ее использование.

Приняты несколько заявлений, которые будут опубликованы в ближайшее время.