Ученые предложили новый метод борьбы с курением 31.08.2019, 20:52

Новый метод уже планируют реализовать в Шотландии и Канаде.

Исследователи из Университета Стирлинга (Великобритания) предложили новый метод борьбы с курением. По мнению ученых, предупреждение о вреде табакокурения стоит размещать на каждой сигарете, передает kafanews.com.

Соответствующую пилотную программу, в рамках которой на сигареты будет нанесена надпись «Курение убивает», планируется реализовать в Шотландии и Канаде.

Ранее группа специалистов по социальному маркетингу оценила эффективность данного хода в рамках исследований с участием 20-и фокус-групп в Эдинбурге и Глазго. К участию в соцопросах были привлечены 120 курильщиков, которые были разделены на пять возрастных групп: 16-17 лет, 18-24 года, 25-35 лет, 36-50 лет, старше 50 лет. Учитывались также такие показатели, как пол и социальный статус.

Испытуемые согласились с тем, что фраза «Курение убивает» на каждой сигарете имеет более сильное и длительное воздействие, чем страшная картинка на пачке сигарет. Наиболее тягостное впечатление этот маркетинговый ход произвел на представительниц слабого пола, которые охарактеризовали данное предупреждение как депрессивное и пугающее.

Обобщив полученные результаты, исследователи пришли к выводу, что маркировка каждой сигареты действительно поможет молодым людям воздержаться от курения.

Результаты научной работы представлены в журнале Addiction Research and Theory.