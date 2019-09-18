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Лукашенко вернул в гомельскую школу учительницу, которая угрожала ученику

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  • 18.09.2019, 17:07
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Лукашенко вернул в гомельскую школу учительницу, которая угрожала ученику
ФОТО: TUT.BY

Учитель будет работать в прежней должности.

В интернете появилась информация, что учительница восстановлена на прежнем месте работы.

Это подтвердил "Гомельскай праўдзе" и источник в СШ №15.

Напомним, конфликтная ситуация возникла в школе на прошлой неделе. Инцидент на уроке сняли на телефон одноклассники мальчика, а родители выложили ролик в интернет.

Как результат — учителя уволили. Случай получил огромный резонанс в обществе. Мнения разделились. На сторону педагога стали многие родители учеников.

Полученную журналистами информацию прокомментировал начальник главного управления образования облисполкома Сергей Порошин: — Было прямое поручение Лукашенко, если хотите, приказ о восстановлении на работе Людмилы Ивановны. Учитель будет работать в прежней должности. Людмила Ивановна преподает в этой школе 35 лет.


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