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Анна Северинец о возвращении гомельской учительницы: Какой-то неправильный механизм

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  • 19.09.2019, 8:45
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Анна Северинец о возвращении гомельской учительницы: Какой-то неправильный механизм

В ситуацию вмешался человек, в должностные обязанности которого не входит назначать или увольнять учителей.

Учительница Анна Северинец по-человечески рада, что уволенная неделю назад ее гомельская коллега получила шанс исправить свои проступки, но не уверена в правильности механизмов, выбранных для ее восстановления. Об этом педагог заявила в комментарии «Белсату».

Напомним, что учительницу, уволенную за угрозы ученику и грязную ругань, своим личным приказом восстановил на работе Лукашенко.

«Я не могу оценить саму ситуацию: нужно было восстанавливать или не надо было восстанавливать, справедливо или не справедливо. Мы, как всегда, видим то, что нам показали – видео. И имеем некий снежный ком комментариев от людей, большое количество которых ничего не понимает в учительской работе, ничего не понимает в ситуациях, которые складываются в классе», – заявила наша собеседница.

Вместе с тем Анну Северинец волнует то, что ситуация «решается тем человеком, в должностные обязанности которого не входит назначать или увольнять учителей».

«По-человечески мне радостно за женщину, которая 35 лет отдала школе и которая восстановлена сейчас на работе. Получит возможность исправить эту ситуацию. Уйти из профессии не в стыде, а исправиться самой перед собой. Но то, что это происходит по прямому указу человека, который вроде бы не имеет отношения ни к ситуации, ни к образованию, – это какой-то неправильный механизм», – подчеркнула учительница.

Лукашенко отреагировал «очень эмоционально и жестко»

Между тем пресс-секретарь правителя Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко отреагировал на увольнение гомельской учительницы «очень эмоционально и жестко», сообщает «Комсомольская правда».

«Это был яркий пример вседозволенности со стороны учеников, хамского отношения к учителю и школе. Возмутил президента и черствый, безразличный подход местных руководителей к судьбе человека, когда, разобравшись совсем поверхностно, а может, и вообще не разобравшись, увольняют специалиста с 35-летним стажем!» – сказала она.

В результате за непринятие мер по наведению порядка в школах и невыполнение поручений главы государства строго предупреждены премьер-министр, глава Администрации и ответственный за образование вице-премьер. Министр образования предупрежден о неполном служебном соответствии, выговоры объявлены ряду должностных лиц Гомельщины. Также уволены некоторые чиновники Гомельского горисполкома, районной администрации и директор школы, где работала учительница.

13 сентября из гомельской школы № 15 уволили учительницу начальных классов, которая во время урока русского языка угрожала школьнику, что ударит его партой, оскорбляла его и грязно ругалась. Видео происшествия прислали родители одного из учеников.

Увольнение вызвало неоднозначную реакцию. В том числе и некоторые родители учеников школы жалели учительницу.

18 сентября учительницу своим приказом восстановил на работе глава Беларуси Александр Лукашенко.


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