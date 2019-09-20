Он объявил войну белорусским детям 46 Ирина Халип

20.09.2019, 9:34

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ИРИНА ХАЛИП

Матерящаяся учительница с партой – не частная история.

Ну что, теперь вы все поняли? Надеюсь, больше не будете всерьез рассуждать на тему, кто виноват: матерящаяся училка с партой или ученик, который ее до мата с партой довел. Забудьте. Это не частная история. Не скандал в отдельно взятой школе. Учительница, директор школы, родители – это уже так, страдательный залог, мусор под ногами Лукашенко. Он прекрасно понял, что взрослых уже сломал. С ними можно делать все, что угодно. И теперь его цель – дети. Фактически он объявил войну белорусским детям. Потому что они еще в состоянии сопротивляться.

Всеобщая ошибка – искать виновного среди участников истории. Невероятная глупость – выяснять, чем ребенок прогневал чужую подменную учительницу. Полная душевная близорукость – рассуждать на тему «ей нужно пройти курс психотерапии и пропить успокоительные». Не то, все не то. Главное в этой истории – сигнал к охоте.

Слово «щенок», если помните, в СССР традиционно употреблялось в случае, когда взрослый не мог стерпеть то, что ребенок, или подросток, или молодой человек – главное, возрастом и социальным положением находящийся ниже, - позволяет себе не соглашаться: «Ты кому перечишь, щенок?» Так что слово это из уст Лукашенко – даже не от хамства, а от страха и обиды. Дети, оказывается, ничего не боятся, в отличие от родителей. Дети смеются там, где обязаны стоять по стойке «смирно» и молчать. Дети не признают авторитет учителя априори – их уважение нужно заслужить. Дети не считают, что взрослый – обязательно умный, и его нужно слушаться. Дети уже не бегут жаловаться на педагогическую несправедливость маме, которая, в свою очередь, побежит в школу, где ей хорошо промоют мозги, и домой она вернется с рабским «лучше промолчать, а то ведь ему еще здесь учиться». Дети интуитивно это понимают и призывают на помощь всемогущий YouTube: гласность – это безопасность. Так вот, эти дети – бунтари по праву рождения. Они родились в нынешнем веке, с интернетом и видеохостингами. Взрослый для них – это представитель другого, хоть часто и дружественного, сообщества, а вовсе не небожитель, чье слово не подвергается сомнению. А это значит, что дети – мерзавцы. «Щенки». Их не подчинишь приказом и окриком. У них еще остался шанс вырасти свободными. А это смертельная угроза. Значит, ломать, подчинять, давить их нужно уже сейчас, пока не выросли.

По поводу взрослых Лукашенко не беспокоится: их можно резать на куски – они не станут возражать. Попытка родительского бунта в гомельской школе – это уже настолько лишнее тому подтверждение, что и без него можно было обойтись. Пришли потребовать возвращения директора, устроили стихийный митинг, наверняка гордились собственной смелостью – ровно до того момента, пока представитель областной администрации не велел им разойтись. Они и разошлись – чиновник же зазря говорить не будет. Все, больше нечего о них говорить, как и о той неадекватной тетке с партой наперевес. Это уже не школьная драма. Это начало охоты на детей. Рога трубят.

Цель – сделать детей такими же послушными и запуганными, как их родители. Не допустить появления свободного поколения в Беларуси. Успеть превратить их в рабов до окончания школы. Именно поэтому в наших школах октябрята и пионеры. Именно поэтому у нас учителя сидят на избирательных участках и в «Белой Руси». Именно поэтому коммунист руководит образованием. Именно поэтому все больше детей и учителей начинают ненавидеть друг друга: одним власть отводит роль зеков, вторым – вертухаев, а ничего, кроме ненависти, между ними и быть не может.

И если мы не встанем на защиту наших детей от этого молоха, им самим придется себя защищать. Впрочем, у них тогда не останется даже формальных защитников, ведь в этом случае мы все просто умрем от стыда. Нас даже партой бить не придется. Так что давайте защитим детей. Мы все знаем, что и с кем для этого нужно сделать.

Ирина Халип, специально для Charter97.org