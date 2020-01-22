Что происходит с Путиным: есть две версии 2 Александр Рыклин, «Ежедневный журнал»

22.01.2020, 14:31

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Если правитель РФ отправит войска на Фиджи, правильной будет первая из них.

Есть всего две версии происходящего сегодня в самой верхней точке отечественной властной вертикали. Либо Владимир Путин сошел с ума (и тогда анализировать его действия без специальной профессиональной подготовки невозможно), либо он продолжает пребывать в здравом уме. С моей точки зрения оба предположения имеют право на существование, но я все же стану придерживаться второй версии по причине, высказанной выше.

Итак, в минувший понедельник Владимир Путин продолжил набрасывать на вентилятор сенсационные сюжеты, никак между собой не связанные. Такое поведение уже входит у него в привычку. Мы же с вами уже с прошлой среды мучительно пытаемся понять, что общего в истории с внесением изменений в родную Конституцию и неожиданной отставкой правительства. И все наши попытки оказались совершенно провальными. По одной простой причине – ничего общего у этих двух сюжетов нет, ничто их не связывает.

20-го января Владимир Путин отправил в отставку Генпрокурора, а на его место назначил генерала Краснова, бывшего заместителя Бастрыкина в СКР. Чем вдруг стал плох г-н Чайка, который еще даже не достиг семидесятилетнего барьера, не объясняется. Путин его просто выставил за дверь. А, между тем, генпрокурор Чайка верой и правдой прослужил ему аж почти четырнадцать лет и за все эти годы ни разу не позволил сомневаться в своей верноподданнической лояльности. Теперь на эту должность заступил энергичный и эффективный генерал Краснов, недавний заместитель главы СКР Бастрыкина... Аналитики тут же связали эту рокировочку с желанием прекратить войну между Генпрокуратурой и СКР и тем самым стабилизировать хотя бы данную часть силового блока… Но я бы не торопился с этим выводом.

Но это все случилось до обеда. А после обеда Владимир Путин внес в Думу проект закона о внесении изменений в действующую Конституцию. Ну, речь о тех самых новациях, которые он презентовал 15 января в обращении к Федеральному собранию. (А кажется, что уже год назад.) Аналитическая публика оцепенела и принялась быстро и судорожно креститься. Как внес в Думу? Почему внес в Думу? Погодите, погодите, а как же эта самая звездная рабочая группа по выработке этих самых поправок? Сколько заседаний она успела провести – одно, два? А выводы свои уже представила? Нет? А зачем же ее собирали? А что будет со всенародным одобрением? Мы уже одобрили всем народом или завтра? Председатель Госдумы Вячеслав Володин хоть и пытался отшучиваться – дескать, когда мы работаем медленно, вы нас критикуете, а, когда быстро, удивляетесь – все равно выглядел человеком, которому только что воткнули вилку в задницу. Но, в любом случае, законопроект уже в парламенте, а про комиссию можно забыть. Какая комиссия? А не было никакой комиссии… Да и обсуждать там особенно нечего. Ничего сенсационно-революционного в предложенных поправках нет. Никакой мощной институализации зловещего Госсовета, которому все тут предрекали славное будущее, не произошло. Как он был второразрядным малозначительным органом раньше, так и останется им после фиксации его существования в действующей Конституции – формируется президентом, функции чисто совещательные, даже не наделяется правом законодательной инициативы. Словом, никакой это не сценарий «пожизненной пролонгации властных полномочий». Но вопрос, а что вообще происходит, по-прежнему остается самым актуальным…

Итак, Владимир Путин, всю свою профессиональную карьеру делавший ставку на так называемую «стабильность», теперь буквально взрывает властную вертикаль, которую строил двадцать лет. Отставка правительства – эта же не просто смена министров. Чиновничье движение началось на всех уровнях этой многоярусной этажерки. В министерствах, управлениях, подразделениях и прочих конторах, располагающихся отнюдь не только в Белом доме, тысячи людей сегодня с ужасом смотрят в завтрашний день, не имея ни малейшего представления о том, что их ждет. То же самое происходит, разумеется, и в Генпрокуратуре. Но не только. Понятно, что в связи с последними событиями дикая турбулентность охватила весь многомиллионный корпус российского чиновничества. А разве депутаты могут спасть спокойно? А вдруг следующим шагом разбушевавшегося вождя станет роспуск Госдумы? Кто сегодня удивился бы такому решению? Да, ни один человек. И губернаторы все забились под плинтусы и затащили туда все свои региональные элитки… Молча сопят и носа наружу не высовывают, лишь бы пронесло.

Ответа на вопрос, почему Владимир Путин разворошил муравейник, зачем ему понадобилось посеять хаос внутри собственной опорной конструкции, пока нет. Но вряд ли стоит сомневаться в том, что мы его получим. Абсолютно уверен, что все это как-то связано с тем большим политическим проектом, который все равно должен быть реализован. Я говорю о реальном, а не маскировочном сценарии пожизненного властвования Владимира Путина. И когда этот проект будет явлен миру, мы все всплеснем руками и воскликнем: «Ах, вот он зачем все жег напалмом вокруг себя в начале 2020 года!»

Но если вдруг завтра Владимир Путин решит снести Большой театр или пошлет войска на Фиджи, я тоже стану склоняться к первому варианту. Я о тех вариантах, которые были описаны в самом начале этой заметки…

Александр Рыклин, «Ежедневный журнал»