В Бресте милиция приехала закрашивать нафотошопленные флаги

В Бресте милиция приехала закрашивать нафотошопленные флаги16
- 19.10.2020, 8:44
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Сотрудников МВД потроллили.
В некоторых Telegram-каналах появились посты с фото нарисованных на стенах б-ч-б флагах в нескольких местах Бреста. Эстафета с этими фотографиями пролетела быстро по многих местных пабликах, и даже в центральных СМИ, пишет 1reg.by.
"Сегодня День флага, что-ли?" – задаются вопросом админы.
Ничего удивительного, такие художества в последнее время стали довольно распространенными. Но местные жители рассказали, что не видели там никаких флагов.
На самом деле, всё прозаичнее – флаги оказались нафотошоплеными. Просто какой-то юморист закинул эти редактированные фотоработы в крупные паблики.
Но, чаты внимательно читают и в милиции. Сотрудники тоже "повелись" на "День флага", рассказывают местные.