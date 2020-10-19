В Бресте милиция приехала закрашивать нафотошопленные флаги 16 19.10.2020, 8:44

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Сотрудников МВД потроллили.

В некоторых Telegram-каналах появились посты с фото нарисованных на стенах б-ч-б флагах в нескольких местах Бреста. Эстафета с этими фотографиями пролетела быстро по многих местных пабликах, и даже в центральных СМИ, пишет 1reg.by.

"Сегодня День флага, что-ли?" – задаются вопросом админы.

Ничего удивительного, такие художества в последнее время стали довольно распространенными. Но местные жители рассказали, что не видели там никаких флагов.

На самом деле, всё прозаичнее – флаги оказались нафотошоплеными. Просто какой-то юморист закинул эти редактированные фотоработы в крупные паблики.

Но, чаты внимательно читают и в милиции. Сотрудники тоже "повелись" на "День флага", рассказывают местные.

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