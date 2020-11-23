Мужчина со связанными руками «благодарит» карателей, что достали его из Свислочи

Мужчина со связанными руками «благодарит» карателей, что достали его из Свислочи38
- 23.11.2020, 15:47
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«Милосердие» высшего уровня.
Инцидент произошел 22 ноября возле Национальной библиотеки. В распространенном видео силовики решили рассказать, как они спасли человека из воды и как он им благодарен. Свою благодарность замерзший и мокрый мужчина произносит со связанными за спиной руками, пишет «Салідарнасць».
— В речку зачем прыгнул? — спрашивают у него.
— Я испугался издевательств надо мной.
— Над тобой кто-то издевался?
— Я смотрел по телевизору... Нет, никто?
— Сотрудники милиции тебя из воды достали?
— Да, достали.
— Сотрудникам сказать «спасибо» хочешь?
— Конечно, обязательно. Спасибо!
— Скажи им!
— Спасибо, сотрудники милиции, что достали меня из воды!
О дальнейшей судьбе спасенного, ничего не известно.
Как стало известно tut.by, мужчиной на видео был известный белорусский легкоатлет-многоборец Николай Шубенок.