Мужчина со связанными руками «благодарит» карателей, что достали его из Свислочи 38 23.11.2020, 15:47

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«Милосердие» высшего уровня.

Инцидент произошел 22 ноября возле Национальной библиотеки. В распространенном видео силовики решили рассказать, как они спасли человека из воды и как он им благодарен. Свою благодарность замерзший и мокрый мужчина произносит со связанными за спиной руками, пишет «Салідарнасць».

— В речку зачем прыгнул? — спрашивают у него.

— Я испугался издевательств надо мной.

— Над тобой кто-то издевался?

— Я смотрел по телевизору... Нет, никто?

— Сотрудники милиции тебя из воды достали?

— Да, достали.

— Сотрудникам сказать «спасибо» хочешь?

— Конечно, обязательно. Спасибо!

— Скажи им!

— Спасибо, сотрудники милиции, что достали меня из воды!

О дальнейшей судьбе спасенного, ничего не известно.

Как стало известно tut.by, мужчиной на видео был известный белорусский легкоатлет-многоборец Николай Шубенок.

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