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Лукашенко — Сечину: Подскажите, как действовать дальше

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  • 18.02.2020, 14:06
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Лукашенко — Сечину: Подскажите, как действовать дальше
Фото: ТАСС

Диктатор заискивает перед главой «Роснефти».

"Спасибо, что приехали. Скрывать нечего - хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и России по нефти. Знаю, что вы в курсе дела, но было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать, в том числе и с "Роснефтью", - заявил Лукашенко на встрече с главным исполнительным директором, председателем правления ПАО "НК "Роснефть" Игорем Сечиным в Минске во вторник, передает interfax.by.

"Потому что по прошлому году вы в Беларусь поставили ни много, ни мало - половину нефти, которую мы покупали в России. Переработали здесь у нас, в Беларуси", - заметил правитель.

"Хотелось бы полной ясности. Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажите что-то, и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве", - добавил Лукашенко.


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