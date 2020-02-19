Венедиктов: Сечин привез решение Путина по нефтяному вопросу 24 19.02.2020, 8:59

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АЛЕКСЕЙ ВЕНЕДИКТОВ

Что стоит за визитом главы «Роснефти» в Минск?

Исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин отправился в Минск к Лукашенко с поручением от президента РФ Путина. Об этом заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире программы своего СМИ «Особое мнение» вечером 18 февраля. «Накануне Сечин встречался с Путиным. Это означает, что Сечин получил поручение», — заявил Венедиктов.

«Мы знаем, что главным публичным вопросом, операционным вопросом являются поставки нефти в Республику Беларусь. Накануне руководитель «Роснефти», которая поставляла в прошлом году 50% всей нефти, которая шла в Беларусь, встречается с президентом Российской Федерации, потом садится в самолет и летит к Лукашенко. Очевидно — поручение. Ну очевидно. Он ему повез то, что Путин после встречи с Лукашенко принял какое решение. Он ему привез решение Путина. И мы сегодня-завтра узнаем, какое решение Путина по отношению к Беларуси и к нефтяному вопросу», — сказал Венедиктов.

«Никакого нет Сечина. Это может быть Сечин или Млечин. Кому будет поручение, тот с ним и поедет», — добавил главред «Эха Москвы».

«Очевидно, что напряжение в белорусско-российских отношениях довольно серьезное и что Сечин поехал с какими-то предложениями. Мы можем фантазировать, но это другая программа. А здесь я говорю то, что я знаю. Сечин повез какие-то предложения, давайте подождем, какие будут реакции на предложения. По реакции узнаем, какие предложения», — сказал Алексей Венедиктов, который 24 декабря прошлого года в Минске взял почти двухчасовое интервью у Лукашенко.

Последняя публичная встреча Путина и Сечина состоялась 11 февраля. Как сообщало управление информационной политики «Роснефти», стороны обсудили итоги работы компании в 2019 году и перспективные проекты.

Переговоры Лукашенко и Сечина прошли в Минске 18 февраля. Перед их началом белорусский правитель заявил: «Хотелось бы полной ясности. Пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажете что-то, и мы сможем условиться в дальнейшем нашем сотрудничестве».

Управление информполитики «Роснефти» сообщило по итогам переговоров Сечина и Лукашенко, что «стороны обменялись мнениями о развитии дальнейшего сотрудничества в области энергетики». В релизе компании отмечается также, что «Роснефть» является ключевым поставщиком нефти в Беларусь.

1 января Россия остановила поставки нефти в Беларусь в связи с истечением срока годовых контрактов. В свою очередь Минск приостановил экспорт нефтепродуктов, чтобы не допустить кризиса на внутреннем рынке.