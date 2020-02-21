Лукашенко: Путин сделал неожиданное предложение по нефти 9 21.02.2020, 11:36

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Фото: ТАСС

(обновляется) Кремль пока не подтвердил эту информацию.

Лукашенко рассказал о состоявшемся телефонном разговоре с Путиным. Об этом он заявил сегодня на встрече с губернатором Архангельской области Российской Федерации Игорем Орловым, передает корреспондент БелТА.

Лукашенко, в частности, обсуждали поставки энергоресурсов - нефти.

"Извиняюсь за опоздание. Президент России позвонил (вы знаете, что у нас иногда возникают споры по отдельным вопросам). Он внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь. Мы, конечно, сейчас (это неожиданное было предложение) пытаемся обсчитать его. Но это, наверное, не имеет значения. Потому что товар российский. Россия может продавать его по справедливым ценам, может продавать не по справедливым. Потому что монополист. Мы ни от кого больше нефть не получали. То же самое и по газу", - сказал Лукашенко.

"Кстати, Владимир Путин предложил формулу посчитать, сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года", - cказал он.

"Если мы получали в прошлом году от пошлины $1 млрд, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим, допустим, $700 млн. Он сказал: мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям", - сказал Лукашенко.

"Такое предложение. Это хоть какой-то путь к развязке тех споров. По нефти вопрос стоит так, что Россия готова нам сохранить финансовый уровень по нефти прошлого года. Ну хоть какое-то движение вперед. Мы сейчас посчитаем это все. Но счет этот практически не имеет никакого значения. Потому что другого варианта пока нет со стороны России. Просили, чтобы мы торговали по мировой цене нефть. Но компании на это не соглашались. К мировой цене они еще просили добавить $12 премии. Потому что у нас, видите ли, маржинальные рынки - Европы, Украины, белорусский рынок", - отметил Александр Лукашенко.

По информации РИА "Новости", Путин по телефону в пятницу сделал Минску "неожиданное предложение": Путин предложил компенсировать Минску выпадающие в 2020 г из-за налогового маневра триста миллионов долларов, в том числе, за счет премии нефтяных компаний.

ТАСС сообщает, что Путин предложил Минску сохранить финансовые условия 2019 года по поставкам российской нефти.

Кремль пока не подтвердил эту информацию.