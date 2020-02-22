закрыть
22 февраля 2020, суббота, 8:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Экономист: По нефти Кремль взял Лукашенко «на понт»

  • 22.02.2020, 8:03
  • 1,130
Экономист: По нефти Кремль взял Лукашенко «на понт»
Фото: Олег Минич, Facebook

Сечин в Минске разглядел, что диктатор загнан в угол.

В пятницу, 21 февраля, Лукашенко заявил о том, что Путин в телефонно разговоре Путин сделал ему «неожиданное предложение по нефти».

По словам белорусского диктатора, Путин предложил ему компенсировать в этом году потери от налогового маневра в РФ на сумму в $300 миллионов — в том числе за счет премий российским нефтяным компаниям ($10-12 к стоимости каждой тонны нефти).

Кроме того, Лукашенко заявил, что в этом году будет «сохранены финансовые условия 2019 года по поставкам российской нефти».

Через несколько часов пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на слова Лукашенко.

«Поставки осуществляет не российское государство, а российские нефтяные компании… Естественно, не может идти и речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал какие-то невыгодные условия», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Кремля фактически опроверг слова Лукашенко о том, что Россия компенсирует ему потери от налогового маневра на $300 миллионов. «Об этом речи не идет пока», - ответил Песков на вопрос о том, будет какая-то компенсация выпадающих доходов нефтяникам за счет российского бюджета.

Какая из сторон ближе к правде, а какая — искажает реальную ситуацию? На вопросы Charter97.org отвечает экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- Песков обратил внимание на то, что «каждая сторона делает свои собственные калькуляции». Какая из озвученных позиций ближе к истине: то, что Россия даст Лукашенко $300 миллионов за счет премии российских компании, или же то, что никаких компенсаций для Беларуси за счет бюджета РФ и ее фирм не будет?

- Да нет тут никакой проблемы абсолютно. И даже то, что муж внучки Буденного (Дмитрий Песков — ред.) разбирается в том, какие бараны свои, а какие государственные, показывает простоту этой ситуации.

Нефть — точнее, нефтяной товар — который Беларусь покупала, она покупала у частных компаний. Российское правительство не является собственником этого товара, добываемого, правда, как «общенациональное достояние», что само себе смешная ситуация — поэтому компенсации за счет бюджета РФ не будет.

Этих $300 миллионов Лукашенко за счет бюджета России не получит. Песков должен был это сказать, чтобы русский пипл знал, что у него эти 300 миллионов не возьмут — из денег учителей, врачей, а также чиновников. Хотя для русских чиновников — это копейки, они пилят миллиарды.

Это пункт первый. Здесь выражена такая, я бы сказал, теоретически грамотная позиция.

Пункт второй. В том, что Путин позвонил Лукашенко, ничего странного нет. Кому же ему еще звонить? Не Трампу же… Ситуация здесь — чисто российская, «кагэбистская». Подозреваемого взяли на понт (кто тут подозреваемый, а кто следователь, думаю, всем понятно), посмотрели, как подозреваемый раскрывает свои планы, цели, явки, пароли — в общем, вывели «на чистую воду» и идентифицировали грамотно. То есть, Путин увидел, что Лукашенко мечется, что он придумывает схемы, что в конце концов он будет покупать российскую нефть — только через литовцев, поляков, финнов, угро-финнов и кого угодно.

Здесь для специалиста ничего странного нет. Два белорусских НПЗ строились под российскую нефть, их экономической целесообразности для Беларуси никогда и не было. Их строили, чтобы гнать солярку и бензин для советской армии и потом завоевывать Европу. Собственно говоря, эта цель Кремлем до сих пор не ликвидирована.

По поводу цен на нефть для Беларуси: 300 миллионов — это кусочек, который Путин может отдать в распоряжение и Сечину, и другим олигархам. Ведь чем хороши в России олигархи? Они беспрекословно выполняют все распоряжения руководителя — своего главного «олигарха».

Вы можете по последним событиям представить размеры и объемы, которыми они оперируют. Сейчас наши добрые друзья за границей оценили потери акционеров ЮКОСа в $50 миллиардов. Если это будет проходить по всем международным канонам, то на эту сумму Россию смогут и «прижучить». Начиная с мелочей — где-то корабль задержать, где-то недвижимость арестовать.

На этом фоне переложить $300 миллионов на плечи компаний олигархов — это мелочь. Кстати, и загрязнение нефти в «Дружбе» хлоридами — это дело частных компаний, и они сами будут договариваться с Лукашенко. Меня больше удивляет, что Лукашенко, как директор совхоза, все эти вопросы проговаривал с Путиным. Кто-то ему сказал, что главный хозяин всех российских недр — это Путин. Он работал в «Конторе Глубокого Бурения» и так и остался хозяином недр.

Поэтому принятые меры со стороны Путина более-менее грамотные: успокоить парня на год, отдать ему какие-то деньги… Кстати, я посчитал: вся операция по вброске грязной нефти обошлась России всего в 16 тысяч долларов. Если бы я работал в ЦРУ, то считал бы успехом — сделать за такие малые деньги такую «красивую» вещь для Лукашенко, который угрожал, что остановит на ремонт трубопроводы. Но русские разведчики в ответ остановили все его заводы, за счет этой хлористой добавки.

Теперь еще последние штрихи по логике происходящего: ущерба бюджету и населению России не нанесено. Ущерба белорусскому населению, которое покупает достаточно дорогой бензин, не нанесено. Ущерба сознанию белорусов о том, что Путин — мерзавец, который хочет ставить на колени белоруса с зарплатой в 200 долларов, тоже не нанесено. Российские олигархи «подвигаются» на небольшое количество нефти, около 20 миллионов тонн — это ерунда, копейки, для настоящих Игорей Дмитриевичей Сечиных. Путин и Кремль просто переложил определенные затраты на них. Это в его стиле. Точно так же он мог отдать распоряжение, чтобы собрали деньги на финансирование частной армии Вагнера. Это деньги действительно не из бюджета РФ.

- Всем этим заявлениям предшествовал (загадочный визит главы «Роснефти» Игоря Сечина в Минск https://charter97.org/ru/news/2020/2/19/366449/), о деталях которого не сообщали ни белорусские, ни российские СМИ. По вашему мнению — что привозил Сечин Лукашенко и как это могло повлиять на дальнейшее развитие нефтяного спора Москвы и Минска?

- Я лет 20 об этом говорю: товарищ Лукашенко, товарищи премьер-министры, перестаньте валять дурака! Ваши два НПЗ не не нужны вообще никому. Не имея ни грамма нефти, вы занимаетесь охотой на несуществующего медведя и сидите в зависимости от России. Что вы сидите и что дальше думаете? Что Путин такой болван и будет все время вас терпеть?

20 лет я это говорю: создайте международную корпорацию, в которую включаются российские нефтедобытчики, включаются трубопроводчики, включаются наши заводы. Это станет решением всех этих проблем на десятилетия вперед. Россия за все 30 лет «перестройки» не построила ни одного НПЗ. Поэтому с кем договариваться? Конечно, с Сечиным, он главный нефтяник. Причем он даже диссертацию защитил на тему транспортировки нефти. А кто из наших диссертации защищал на такие темы? Но это я пародирую. Сечин на самом деле по специальности — филолог.

Вот и встретились в Минске филолог из Москвы и учитель-педагог из Шклова. И что же они обсуждают? Сечин приехал узнать — действительно ли можно будет пойти на более тесное интеграционное сотрудничество хотя бы в сфере нефти? Сечин приехал с этой повесткой, он посмотрел, что Лукашенко загнан в угол, что на сегодняшний день он пока не дошел до мысли — создать международную нефтяную корпорацию. Вот он приехал выяснить, насколько можно Лукашенко «подвинуть», где предел обсуждаемости данных вопросов. И в общем, Сечин увидел, что нужно сделать «шаг вперед».

У Лукашенко есть какая-то маниакальная идея завязанного на нем «суверенитета». Подобное было у Германа Геринга и Адольфа Алоизовича… Он не понимает, в чем состоят национальные интересы Беларуси. Наши национальные интересы — сделать Россию сырьевым придатком Беларуси. Если бы Лукашенко это понимал, он многое бы делал по-другому.

- Как будут развиваться дальнейшие события на «нефтяном фронте»?

- Если Лукашенко проявит некое умение видеть перспективу, он прислушается к моим советам. Если будет валять дурака — опять будет подпрыгивать на резиночке на пальчиках Путина.

Я ему не завидую: так валять дурака, чтобы каждые 31 декабря что-то вымучивать по нефти. Это выглядит жалко.


популярное за неделю

Мнение

Странные экскурсии
Странные экскурсии Ирина Халип
Трон опрокинут
Трон опрокинут Андрей Исаков
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу
Лукашенко перестал быть нужен даже своему узкому кругу Андрей Санников
Переход на диету
Переход на диету Валерий Карбалевич