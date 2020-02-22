Экономист: По нефти Кремль взял Лукашенко «на понт» 22.02.2020, 8:03

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Фото: Олег Минич, Facebook

Сечин в Минске разглядел, что диктатор загнан в угол.

В пятницу, 21 февраля, Лукашенко заявил о том, что Путин в телефонно разговоре Путин сделал ему «неожиданное предложение по нефти».

По словам белорусского диктатора, Путин предложил ему компенсировать в этом году потери от налогового маневра в РФ на сумму в $300 миллионов — в том числе за счет премий российским нефтяным компаниям ($10-12 к стоимости каждой тонны нефти).

Кроме того, Лукашенко заявил, что в этом году будет «сохранены финансовые условия 2019 года по поставкам российской нефти».

Через несколько часов пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на слова Лукашенко.

«Поставки осуществляет не российское государство, а российские нефтяные компании… Естественно, не может идти и речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал какие-то невыгодные условия», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Кремля фактически опроверг слова Лукашенко о том, что Россия компенсирует ему потери от налогового маневра на $300 миллионов. «Об этом речи не идет пока», - ответил Песков на вопрос о том, будет какая-то компенсация выпадающих доходов нефтяникам за счет российского бюджета.

Какая из сторон ближе к правде, а какая — искажает реальную ситуацию? На вопросы Charter97.org отвечает экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- Песков обратил внимание на то, что «каждая сторона делает свои собственные калькуляции». Какая из озвученных позиций ближе к истине: то, что Россия даст Лукашенко $300 миллионов за счет премии российских компании, или же то, что никаких компенсаций для Беларуси за счет бюджета РФ и ее фирм не будет?

- Да нет тут никакой проблемы абсолютно. И даже то, что муж внучки Буденного (Дмитрий Песков — ред.) разбирается в том, какие бараны свои, а какие государственные, показывает простоту этой ситуации.

Нефть — точнее, нефтяной товар — который Беларусь покупала, она покупала у частных компаний. Российское правительство не является собственником этого товара, добываемого, правда, как «общенациональное достояние», что само себе смешная ситуация — поэтому компенсации за счет бюджета РФ не будет.

Этих $300 миллионов Лукашенко за счет бюджета России не получит. Песков должен был это сказать, чтобы русский пипл знал, что у него эти 300 миллионов не возьмут — из денег учителей, врачей, а также чиновников. Хотя для русских чиновников — это копейки, они пилят миллиарды.

Это пункт первый. Здесь выражена такая, я бы сказал, теоретически грамотная позиция.

Пункт второй. В том, что Путин позвонил Лукашенко, ничего странного нет. Кому же ему еще звонить? Не Трампу же… Ситуация здесь — чисто российская, «кагэбистская». Подозреваемого взяли на понт (кто тут подозреваемый, а кто следователь, думаю, всем понятно), посмотрели, как подозреваемый раскрывает свои планы, цели, явки, пароли — в общем, вывели «на чистую воду» и идентифицировали грамотно. То есть, Путин увидел, что Лукашенко мечется, что он придумывает схемы, что в конце концов он будет покупать российскую нефть — только через литовцев, поляков, финнов, угро-финнов и кого угодно.

Здесь для специалиста ничего странного нет. Два белорусских НПЗ строились под российскую нефть, их экономической целесообразности для Беларуси никогда и не было. Их строили, чтобы гнать солярку и бензин для советской армии и потом завоевывать Европу. Собственно говоря, эта цель Кремлем до сих пор не ликвидирована.

По поводу цен на нефть для Беларуси: 300 миллионов — это кусочек, который Путин может отдать в распоряжение и Сечину, и другим олигархам. Ведь чем хороши в России олигархи? Они беспрекословно выполняют все распоряжения руководителя — своего главного «олигарха».

Вы можете по последним событиям представить размеры и объемы, которыми они оперируют. Сейчас наши добрые друзья за границей оценили потери акционеров ЮКОСа в $50 миллиардов. Если это будет проходить по всем международным канонам, то на эту сумму Россию смогут и «прижучить». Начиная с мелочей — где-то корабль задержать, где-то недвижимость арестовать.

На этом фоне переложить $300 миллионов на плечи компаний олигархов — это мелочь. Кстати, и загрязнение нефти в «Дружбе» хлоридами — это дело частных компаний, и они сами будут договариваться с Лукашенко. Меня больше удивляет, что Лукашенко, как директор совхоза, все эти вопросы проговаривал с Путиным. Кто-то ему сказал, что главный хозяин всех российских недр — это Путин. Он работал в «Конторе Глубокого Бурения» и так и остался хозяином недр.

Поэтому принятые меры со стороны Путина более-менее грамотные: успокоить парня на год, отдать ему какие-то деньги… Кстати, я посчитал: вся операция по вброске грязной нефти обошлась России всего в 16 тысяч долларов. Если бы я работал в ЦРУ, то считал бы успехом — сделать за такие малые деньги такую «красивую» вещь для Лукашенко, который угрожал, что остановит на ремонт трубопроводы. Но русские разведчики в ответ остановили все его заводы, за счет этой хлористой добавки.

Теперь еще последние штрихи по логике происходящего: ущерба бюджету и населению России не нанесено. Ущерба белорусскому населению, которое покупает достаточно дорогой бензин, не нанесено. Ущерба сознанию белорусов о том, что Путин — мерзавец, который хочет ставить на колени белоруса с зарплатой в 200 долларов, тоже не нанесено. Российские олигархи «подвигаются» на небольшое количество нефти, около 20 миллионов тонн — это ерунда, копейки, для настоящих Игорей Дмитриевичей Сечиных. Путин и Кремль просто переложил определенные затраты на них. Это в его стиле. Точно так же он мог отдать распоряжение, чтобы собрали деньги на финансирование частной армии Вагнера. Это деньги действительно не из бюджета РФ.

- Всем этим заявлениям предшествовал (загадочный визит главы «Роснефти» Игоря Сечина в Минск https://charter97.org/ru/news/2020/2/19/366449/), о деталях которого не сообщали ни белорусские, ни российские СМИ. По вашему мнению — что привозил Сечин Лукашенко и как это могло повлиять на дальнейшее развитие нефтяного спора Москвы и Минска?

- Я лет 20 об этом говорю: товарищ Лукашенко, товарищи премьер-министры, перестаньте валять дурака! Ваши два НПЗ не не нужны вообще никому. Не имея ни грамма нефти, вы занимаетесь охотой на несуществующего медведя и сидите в зависимости от России. Что вы сидите и что дальше думаете? Что Путин такой болван и будет все время вас терпеть?

20 лет я это говорю: создайте международную корпорацию, в которую включаются российские нефтедобытчики, включаются трубопроводчики, включаются наши заводы. Это станет решением всех этих проблем на десятилетия вперед. Россия за все 30 лет «перестройки» не построила ни одного НПЗ. Поэтому с кем договариваться? Конечно, с Сечиным, он главный нефтяник. Причем он даже диссертацию защитил на тему транспортировки нефти. А кто из наших диссертации защищал на такие темы? Но это я пародирую. Сечин на самом деле по специальности — филолог.

Вот и встретились в Минске филолог из Москвы и учитель-педагог из Шклова. И что же они обсуждают? Сечин приехал узнать — действительно ли можно будет пойти на более тесное интеграционное сотрудничество хотя бы в сфере нефти? Сечин приехал с этой повесткой, он посмотрел, что Лукашенко загнан в угол, что на сегодняшний день он пока не дошел до мысли — создать международную нефтяную корпорацию. Вот он приехал выяснить, насколько можно Лукашенко «подвинуть», где предел обсуждаемости данных вопросов. И в общем, Сечин увидел, что нужно сделать «шаг вперед».

У Лукашенко есть какая-то маниакальная идея завязанного на нем «суверенитета». Подобное было у Германа Геринга и Адольфа Алоизовича… Он не понимает, в чем состоят национальные интересы Беларуси. Наши национальные интересы — сделать Россию сырьевым придатком Беларуси. Если бы Лукашенко это понимал, он многое бы делал по-другому.

- Как будут развиваться дальнейшие события на «нефтяном фронте»?

- Если Лукашенко проявит некое умение видеть перспективу, он прислушается к моим советам. Если будет валять дурака — опять будет подпрыгивать на резиночке на пальчиках Путина.

Я ему не завидую: так валять дурака, чтобы каждые 31 декабря что-то вымучивать по нефти. Это выглядит жалко.