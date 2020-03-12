Николай Статкевич: Спасти жизни людей! 33 12.03.2020, 12:20

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Архивное фото tut.by

Вопросы и требования к белорусскому правительству.

Один из лидеров белорусской оппозиции Николай Статкевич обратился к белорусским властям:

- Весь мир встревожен пандемией коронавируса. Среди заболевших смертность в старших возрастных группах достигает 30-45%. Из-за отсутствия вакцины и эффективных лекарств Всемирная организация здравоохранения считает меры карантинного характера основным средством для борьбы с пандемией.

Соседние с нами демократические страны повсеместно вводят карантины — ограничивают международное сообщение, закрывают культурные учреждения, университеты, школы, детские сады. Запрещаются массовые мероприятия, спортивные состязания проходят без зрителей.

Поведение белорусских властей разительно контрастирует с этими мерами. Как когда-то обещал «типа-президент», за цивилизованным миром мы не идем.

Международное сообщение не ограничивается, а на восточной границе нет даже символического противоэпидемиологического контроля. Проводятся спортивные мероприятия с участием зрителей. Учреждения образования, даже БНТУ, где были заболевшие коронавирусом, продолжают работать.

Да, молодежь и особенно дети, к счастью, легко переносят заражение. Могут даже не заметить его. Но они приносят коронавирус в свои семьи.

Неужели это непонятно нашим чиновникам? Почему поведение наших властей по отношению к пандемии такое наплевательское? Или у нас выведена особая порода людей, устойчивая к вирусным заболеваниям? Но мы же помним, насколько во время эпидемии свиного гриппа выросла смертность от «обычной» пневмонии. При официальном статистическом благополучии.

Вот и сейчас нам говорят, что заболело только немногим более десятка человек. Но позвольте спросить, а теперь вы говорите правду? И скольким людям были сделаны анализы на коронавирус? Сотням тысяч, как в Италии? Тысячам? Или сотням?

Мы уже слышали, что власти предупредили руководителей медицинских учреждений об уголовной ответственности за распространение информации о заболеваемости коронавирусом, «чтобы не сеять панику и не дестабилизировать ситуацию в стране».

Так что, вы хотите превратить Беларусь в полигон для испытания вируса в естественных условиях — при минимальной профилактике и отсутствии лечения?

Вам наплевать на народ. Вы привыкли нам лгать, скрывать подлинные масштабы проблем. Ведь вам есть с кого брать пример, когда десятилетия у власти в стране патологический лжец. Но ведь из-за вашей лжи проблемы становятся ещё более серьёзными.

Требую немедленного ответа на мои вопросы. Они касаюся каждого из жителей нашей страны. Требую в услових опасности для каждой белорусской семьи не нагонять нам секретного тумана, а принять широкие карантинные и другие организационные меры по спасению людей. Не лгите народу, который вас содержит.

Также хочу напомнить вам об Уголовном кодексе. Там есть соответствующая статья и на этот случай. Ознакомтесь. Возможно скоро понадобится. Ведь ваш главный уже близок к выходу.